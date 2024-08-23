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中華電強打AI語音技術

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長郭水義。 中華電信／提供
中華電信董事長郭水義。 中華電信／提供

電信龍頭中華電信（2412）強打AI語音技術，導入政府機關、大型企業、智慧客服、旅店餐飲，中華電信昨（23）日宣布研發出「AI語音訂位助理」，與餐飲業者饗賓集團合作，以科技力協助餐飲業數位轉型。

中華電信研究院自主研發AI語音訂位助理解決方案，在市內電話8K音質環境下，導入本土化高準確度語音辨識技術，正確率逾九成，智慧語音辨識技術可提升回應速度，平均應答時間短於1秒，消費者可於1分鐘內完成訂位，提升使用體驗。

中華電信強打AI語音技術
中華電信強打AI語音技術

饗賓集團導入中華電信AI語音訂位助理，將AI技術與市內電話整合，打造智慧AI助理，可第一時間接聽應答大量門市來電，全程採語音互動完成訂位，成連鎖餐飲業者數位轉型重要案例。

饗賓集團副總吳忠諺表示，過去從未想過除了門市人員接聽市話，還能導入導入AI語音訂位助理後，猶如多了數名虛擬員工，不再因忙線而錯失商機，員工可調配至餐點與近身服務的品質提升，特別是許多年長者第一次使用也能輕鬆上手，對餐飲業經營是一大助力。饗賓集團逐步於旗下果然匯、饗泰多、開飯、真珠、小福利等品牌導入AI語音訂位助理，並計劃推廣至全集團。

中華電信研究院院長蘇添財表示，未來將繼續以自主研發的AI技術為產業界提供更多創新解決方案。中華電信擁有90%的市話滲透率，能快速透過市話結合AI創新應用。

中華電信AI語音技術已廣泛應用於政府機關、大型企業、智慧客服、旅店餐飲等多個領域，並持續擴大招募優秀研發人才，致力於研發更多前瞻生成式AI技術，與各領域攜手結盟共同打造智慧城市等多元應用。

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