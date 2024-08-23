快訊

中信金砸重金！現金+股票 斥資1314億收購新光金

房市冷了？他曝看中1搶手房子2周後沒人要 網揭1原因：怎麼買

四海遊龍也要漲價了！明起鍋貼、水餃都變貴 漲幅出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軌道經濟發酵！台中捷運沿線知名商場搶進 房市看俏

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中捷運綠線與台鐵交會的松竹站。圖／業者提供
台中捷運綠線與台鐵交會的松竹站。圖／業者提供

中捷運綠線通車3年多，便捷的交通，沿線周邊商圈林立，例如市政府站附近大遠百、新光三越百貨，烏日站則有台中高鐵娛樂購物城開發案，也吸引不少知名商場搶進，不少品牌建商也紛紛在中捷站點周邊推案，房市看俏。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，置產族為求方便也跟著「逐交通而居」，房市因應市場也緊靠著捷運生活圈布局，台中未來幾年重大建設多布局在北屯區，也證明目前還有大半土地可開發的機捷地區，市場可塑性強，未來區域房市值得關注。

中捷站點周邊知名商圈，四維國小站周邊擁有熱河商圈、興安商圈、昌平商圈、北平路商圈環繞，文心崇德站有崇德商圈、瀋陽路商圈包圍；市政府站擁有大遠百、新光三越兩大百貨。

北屯總站周邊除了有好市多、總站夜市，全聯、超商、康是美、寶雅等陸續進駐，周邊有北屯商圈、頭家厝生活圈、松竹商圈、東山商圈、軍功商圈等五大舊商圈，交通與商圈加持下，吸引如漢宇、惠宇、遠雄、登陽、富宇等品牌建商陸續進場。

其中，漢宇建設下半年將在機捷特區推出1513坪指標建案，樓高27層，業者在綠化景觀區利用英文名稱「HANYU」做設計，展現創新美學；惠宇建設上半年公開的「惠宇大悅」預售案實登最高單價60.3萬元；遠雄集團旗下的遠雄建設1311坪「碧柳段新案」預計於今年九月動工。

聯聚建設子品牌理仁建設在中捷文心中清站，秉持聯聚一貫的高標準，推出的「理仁泰舍」傳捷報。內政部實價登錄揭露，「理仁泰舍」均價突破7字頭，最高成交單價來到74.4萬元。該案基地三面臨路、街廓完整，緊鄰麻園頭溪水岸永久棟距，均質45坪，一層四戶，戶戶擁有優質採光。

台中捷運綠線。記者趙容萱／攝影
台中捷運綠線。記者趙容萱／攝影

中捷 房市

延伸閱讀

東部海域地震 中捷慢速車巡、上班民眾驚魂

中捷砍人案長髮哥與凶嫌父母調解破局 「賠償金僅一半」下周再開

中捷砍人案調解 長髮哥戴芙莉蓮帽、少年父喊賠2300萬

中捷吃掉35億資本額 兩大百貨旁的市府站招商也不易

相關新聞

北基35億元儲能案場計畫終止 台達電設備訂單恐泡湯

北基今天代子公司綠悠能源公告，原訂斥資新台幣35億元，在桃園市中壢區興建100MW儲能案場的開發計畫，評估後決定喊卡，原...

長榮桂冠酒店巴黎奧運期間掀風波 長榮集團發聲明致歉

針對近日巴黎桂冠酒店在奧運期間的相關布置衍生爭議，進而影響兩岸人民情感一事，長榮集團表示，認同「九二共識」及「反對台獨」...

軌道經濟發酵！台中捷運沿線知名商場搶進 房市看俏

台中捷運綠線通車3年多，便捷的交通，沿線周邊商圈林立，例如市政府站附近大遠百、新光三越百貨，烏日站則有台中高鐵娛樂購物城...

SCFI運價指數再跌！四大主要航線皆下滑 美西線跌9.51%

運價指數本周再度轉跌。根據最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數23日出爐，指數下跌183.73點至3,097.63...

台積電設廠加持 苗栗「年收破百萬」房貸族數量五年暴增二倍

據聯徵中心資料，今年首季苗栗縣百萬年薪房貸族的申貸件數高達355件，較2020年同期的118件，五年增加二倍，且今年首季...

HIVEX 跨境支付升級 國人赴日投販賣機、搭計程車皆可掃

跨境支付技術業者TBCASoft宣布，自8月22日起，HIVEX日本跨境支付重大升級，新增支援「動態 QR Code」掃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。