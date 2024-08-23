軌道經濟發酵！台中捷運沿線知名商場搶進 房市看俏

台中捷運綠線通車3年多，便捷的交通，沿線周邊商圈林立，例如市政府站附近大遠百、新光三越百貨，烏日站則有台中高鐵娛樂購物城開發案，也吸引不少知名商場搶進，不少品牌建商也紛紛在中捷站點周邊推案，房市看俏。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，置產族為求方便也跟著「逐交通而居」，房市因應市場也緊靠著捷運生活圈布局，台中未來幾年重大建設多布局在北屯區，也證明目前還有大半土地可開發的機捷地區，市場可塑性強，未來區域房市值得關注。

中捷站點周邊知名商圈，四維國小站周邊擁有熱河商圈、興安商圈、昌平商圈、北平路商圈環繞，文心崇德站有崇德商圈、瀋陽路商圈包圍；市政府站擁有大遠百、新光三越兩大百貨。

北屯總站周邊除了有好市多、總站夜市，全聯、超商、康是美、寶雅等陸續進駐，周邊有北屯商圈、頭家厝生活圈、松竹商圈、東山商圈、軍功商圈等五大舊商圈，交通與商圈加持下，吸引如漢宇、惠宇、遠雄、登陽、富宇等品牌建商陸續進場。

其中，漢宇建設下半年將在機捷特區推出1513坪指標建案，樓高27層，業者在綠化景觀區利用英文名稱「HANYU」做設計，展現創新美學；惠宇建設上半年公開的「惠宇大悅」預售案實登最高單價60.3萬元；遠雄集團旗下的遠雄建設1311坪「碧柳段新案」預計於今年九月動工。