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北基35億元儲能案場計畫終止 台達電設備訂單恐泡湯
北基今天代子公司綠悠能源公告，原訂斥資新台幣35億元，在桃園市中壢區興建100MW儲能案場的開發計畫，評估後決定喊卡，原本擬向台達電採購儲能設備也同步取消。
北基是在2023年7月，通過擬投資35億元，在桃園中壢興建100MW的儲能案場，並與台達電簽訂儲能設備採購合約，金額高達33.15億元。
不過北基今天公告，經公司內部評估案場地點及儲能市場環境等相關因素，決議終止開發該儲能案場。至於與台達電的採購合約，北基表示由於未於約定日期前達成議價的書面協議，依合約規定逕行自該日解除合約，北基無違約情事，且無須支付此案任何價金。
北基今天也同步代子公司三陸儲能公告，因桃園中壢的儲能系統建置計畫終止，原本向長利科技採購儲能電池模組，合約總價15.12億元，也同步取消。北基表示擬依照合約規定以書面通知長利科技終止契約，公司無違約情事，無須支付此案任何價金。
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