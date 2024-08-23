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桓鼎衝刺綠能事業 莊宏偉接任董事長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

桓鼎-KY（5543）23日公告，為配合集團綠能產業發展，重新推舉適任該產業之董事長，引領集團擴大事業版圖，原任董事長的張建智解任，由公司董事總經理莊宏偉兼任董事長。

桓鼎表示，公司原董事長張建智解任，主要是因配合集團綠能產業發展，重新推舉適任該產業之董事長，引領集團擴大事業版圖。

桓鼎新任董事長將由公司董事總經理莊宏偉兼任，新人事令於22日生效。

桓鼎近年加大力度衝刺綠能事業，今年7月才啟用位於高雄北鼓山千光宮的桓鼎能源首座光儲充EV充電站示範點，係利用太陽能光電發電，搭配桓鼎能源儲能牆系統與飛宏旗下馳諾瓦小型60kW交流充電樁，充電30分鐘約可行駛100公里左右的續航里程，專為電動車主提供便捷的目的地充電服務。

桓鼎與馳諾瓦積極推進「中小型EV充電站儲充整合方案」，共同規劃在美國、歐洲、日本、新加坡及泰國等地建立示範場域，同步投入電動車對電池的反向充電技術，使車輛對電網與車輛對家庭的應用實現，增強全球微型電網韌性，增添新一波業務動能。

桓鼎看好綠色能源業務為今年營運成長亮點，截至今年第1季綠色能源業務比重達51%，旗下業務涵蓋電池模組設計製造、電動自行車四電整合、儲能牆、儲能案場規劃／維運保固等領域。

桓鼎預計，由於建材事業今年同步成長，綠能業務到今年底業績比重將維持51-53%區間，隨著綠能事業持續擴大，預計到2025年占比有機會來到55%。

充電樁 綠能 董事長 電動自行車 電動車 電池模組

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