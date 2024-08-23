佳世達旗下諾貝兒寶貝 投資專品藥局、合康連鎖藥局

佳世達（2352）集團投資的諾貝兒寶貝（6844）於23日董事會通過授權董事長在5.73億元之額度內評估投資專品藥局、合康連鎖藥局分別取得其藥局相關業務之公司55%（含）以上、70%（含）以上之股權，簽訂投資意向書以及洽談後續相關事宜。因應樂齡市場商機崛起，諾貝兒寶貝加速布局藥局版圖，提升營運競爭力與未來發展。

明基佳世達集團醫療事業群總經理、諾貝兒寶貝董事長楊宏培表示：「諾貝兒寶貝旗下的丁丁藥局從婦嬰用品起家，近來業務擴展至樂齡、長照及居家醫材產品，以滿足高齡社會的多元需求，為消費者帶來更優質的健康生活體驗。」

丁丁藥局致力於打造科技創新的藥局領導品牌，整合藥局上下游相關產業，陸續與虹韻聽力、明基健康生活等相關企業合作。同時，持續優化現有事業，提升每家門市的坪效，提高整體營運效益，並確保顧客享有最高水準的服務品質，提供從嬰兒、熟齡族到銀髮族的一站式安心服務。

丁丁藥局將啟動展店和策略性投資的雙引擎成長計劃，進一步擴大市場占有率，強化競爭優勢，確保在競爭激烈的市場中持續領先。

丁丁藥局持續創新，結合商場零售策略，推動聽力店中店及家樂福店中店模式，開創全新商業模式，加速藥局通路的開發與轉型，為顧客帶來更豐富、多元的購物體驗。