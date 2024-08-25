寬敞明亮但油煙怎麼辦？做開放式設計前必知的8大利弊



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「開放式設計優缺點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的開放式設計優缺點。

在這小宅當道的時代，「開放式空間」成為了居家室內設計的趨勢之一，不僅能省去隔間成本，少了牆面阻擋還能提升採光效果、增添視覺通透感，讓房間看起來更寬敞明亮，是許多人新居落成時憧憬的設計。然而，在決定是否採用開放式設計之前，也要了解其潛在的問題，才能讓功能性與舒適度達到平衡，因此接下來就一起來看看開放式設計有哪些優缺點吧！

網推開放式設計可兼顧家務還能增進感情 缺乏隱私、油煙亂竄則成隱憂

▲ 網友熱議8大開放式設計優缺點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「開放式設計優缺點」相關話題的討論，可以發現「便於互動交流」是網友最常提及的優點。由於開放式空間少有封閉的牆面阻隔，能讓家庭成員隨時看到彼此動靜、促進交流，便有媽媽發文表示「開放式廚房真的對養育孩子而言是個非常好的居家設施」，指出對於有照護孩童需求的人而言，「家務活和照看孩子同時兼顧」是開放式設計最棒的功能」。

引起其他網友共鳴，紛紛表示「真心覺得這樣可以促進親子關係」，並分享可以讓「孩子一起備菜，或是她們寫功課我煮菜」，更笑稱能「順便監督孩子有無乖乖寫功課，不需要吼太大聲」，十分推薦需要照顧小孩、長輩，甚至是寵物的人採用開放式設計，不僅能在做家事的同時隨時注意對方動向，避免意外發生，還能增進彼此互動交流，凝聚感情。

然而，「一眼望進」的設計雖然便於家庭成員互動，但由於較缺少私人空間，可能有「缺乏隱私」的問題。不少網友擔憂「開放性的格局總覺得好像會缺少些隱私」，引起留言區討論，有人建議「可以用窗簾來提升隱私」，或加裝拉門做半開放空間也是一個解決方案。

雖然開放式設計有不少優點，但少了隔間，便意味著可能產生「氣味擴散」、「噪音相互干擾」等潛在問題。就有曾考慮做開放式設計的網友分享經驗，提到「以我們的生活方式，可能會有一個人在書房工作、另一個人在客廳看電視」，表示當同居人在從事不同活動時，其實很容易彼此影響、干擾，因此慶幸最後採用水泥實牆分隔空間。

也有網友抱怨自家的開放式廚房「煮個菜全家都是味道」，十分不喜歡每次開伙就「油煙竄整屋」，其他網友也認同道「中式油煙快炒根本不適合」、「不適合真的有在做飯的人」，認為若常常開伙，或時常做大火快炒等高油煙料理，若非「家裡通風好、做菜時空氣清淨機開下去＋電扇通風＋油煙機」，可能就不太適合做開放式設計。

此外，許多網友對於「考照路線」也抱有疑問。道路駕駛考試的路線皆由監理站制定，且通常考試當天才會公布確切路線，無法自行選定，引來不少有考照經驗的人呼籲，在報名前可以先打聽、了解不同駕訓班的路考路線並「選道路駕駛路線優的」，笑稱「不然路邊停車會哭」；也有網友建議考試前可以多「繞繞路考路線」，讓自己更熟悉，避免考試時因緊張而失誤。

開放式設計就如同一把雙面刃，有些優勢換個角度看就會成為潛在問題。若你近期也有裝潢需求，不妨參考上述網友建議，考量預算、自家設備、居住者需求等各項條件後，再決定是否採用開放式設計，打造出屬於自己的理想宅吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「開放式設計優缺點」相關討論則數。

觀測期間：2024/04/29~2024/07/29，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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