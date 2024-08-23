SCFI運價指數再跌！四大主要航線皆下滑 美西線跌9.51%

運價指數本周再度轉跌。根據最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數23日出爐，指數下跌183.73點至3,097.63點，周跌幅5.59%，四大主要航線都下滑，其中美西線及美東線分別跌破6,000美元及9,000美元關卡，其中美西線周跌幅9.51%。

大陸出口的貨量還是不夠旺，市場還是有許多小船投入，雖然有罷工壓力出籠，市場供、需變動太大，市場報價混亂，造成本周亞洲到美國線的運價跌幅加大，SCFI指數上周才終止連五跌，本周再度轉下滑。

根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達5,955美元，較前一期下跌626美元，跌幅9.51%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達8,546美元，較前一期下跌751美元，跌幅達8.07%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達4,400美元，較前一期下跌210美元，周跌幅4.55%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達4,523美元，較前一期下跌122美元，跌幅2.62%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周下跌34美元，跌幅5.858%；遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到韓國每TEU都與前一期持平。