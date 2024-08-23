汽車內外飾件製造商聖州企業 將於8月28日登錄興櫃

聖州（7764）正式宣布將於8月28日正式登錄興櫃，興櫃登錄價格為每股58元。憑藉「3DTM 專車專用立體汽車踏墊」及專利止滑技術「Maxpider®」，取得全球近 40 國專利，並先後榮獲德國紅點產品設計獎、日內瓦發明獎金牌、台灣經濟部發明創作獎金獎、台灣精品獎及品牌金舶獎等多國大獎肯定。近年受國際露營風氣盛行，亦將產品線擴展至戶外露營裝備，先後開發具多國專利的「可收折多功能車頂行李盤」、「多功能輪胎梯架」等專利商品，迅速讓旗下品牌「3DTM」在汽車內外飾件市場中獲得消費者一致好評推薦。

聖州企業成立於 1985年，實收資本額6億元，全球員工數289人，並以自有品牌「3DTM」行銷全球。

2021 年營收新7.17億元，稅後淨利1.2 億元；2022 年營收7.62億元，稅後淨利1.6億元；2023 年營收新台幣9.16億元，稅後淨利1.9億元，營收獲利逐年穩健增長。

D2C 製造商直營國際消費端全程一條龍自主掌控品質與品牌，設立模具廠自行開模，產品也從原料配方開發、原物料生產、成品製造，並於海內外設立營運據點，藉著數位轉型、產業升級、建立品牌、發展全球通路，全程自主掌控一條龍經營模式。

目前產品研發設計中心設在台灣，並且先後於泰國、美國、馬來西亞等地設立據點，行銷全球，供應當地市場。為了全球市場擴充準備，聖州企業三年前於屏東大慶工業區購地興建萬坪產業基地，並將於今年年底前正式啟用；導入數位化、智慧化生產流程，以AI數據統合，作為經營管理的依據，將可為聖州企業國際版圖擴充，達到穩定及快速供貨的目標。