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600輛EMU3000型列車車廂 已順利於花蓮港完成卸載

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

港務公司23日指出，「台鐵整體購置及汰換車輛計畫(2015-2024年)」首批12輛EMU3000型「新自強號」列車車廂於2021年7月30日於花蓮港卸載，歷經四年，於113年8月6日順利完成50航次，共600輛「新自強號」EMU3000型列車卸載作業。

為順利執行前開計畫，台灣港務公司花蓮分公司與台鐵公司攜手合作，於花蓮港#8碼頭所設置415公尺岸肩卸船軌道，軌道連接原有臨港線，以海運及鐵道複合運輸方式，於列車上岸後，拖往檢整及測試作業場站。岸肩卸船軌道除供EMU3000型列車卸載外，也提供E500型電力機車卸載（預計於花蓮港卸載68輛）。該軌道於台鐵公司整體交車完竣後，仍保留不拆除，未來將供台鐵公司進口鐵軌、零配件使用，及充實港區內的複合運輸能量。

花蓮港也成為了台鐵公司EMU3000型列車的進口基地，為本島鐵路運輸網路整體運能提升作出貢獻，並期待未來能協助更多的貨物利用岸肩卸船軌道，以海運及鐵道複合方式運輸。

台鐵

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