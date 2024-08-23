台積電設廠加持 苗栗「年收破百萬」房貸族數量五年暴增二倍

據聯徵中心資料，今年首季苗栗縣百萬年薪房貸族的申貸件數高達355件，較2020年同期的118件，五年增加二倍，且今年首季苗栗縣百萬年薪房貸族的占比超過四成，寫下歷年同期新高。

中信房屋頭份中央加盟店店長張英樺指出，苗栗在台積電（2330）和科學園區等科技題材的加持下，持續吸引高薪科技人才湧進，而這些科技新貴的到來也使得苗栗房市快速升溫。

張英樺指出，目前苗栗的高收入買盤主要集中在苗北的頭份和竹南兩地，這兩個地區被譽為「苗栗房市雙子星」，主因兩區緊鄰竹南科學園區和新竹科學園區的地理優勢，頭份和竹南近年來吸引了眾多國內外知名企業投資設廠。

張英樺指出，雖然頭份、竹南房價上漲了不少，但與新竹縣市相比，仍然有很高的CP值，除在地居民外，也有愈來愈多的竹科新貴選擇到這邊買房置產。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，高收入族群聚集效應為區域房市提供強力支撐，再加上桃竹苗大矽谷計畫也為苗北地區的房市發展增添了豐富的想像空間。

莊思敏表示，若該計畫順利實現，兩大科學園區的腹地將得以擴展，從而釋放更多土地用於工業廠房建設，將創造更多就業機會，進一步促進區域房市的發展。