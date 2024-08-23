敦謙國際併購訂閱制旅宿平台玩趣ONETRIP 延伸新型服務

敦謙國際日前完成併購訂閱制旅宿平台玩趣ONETRIP，敦謙國際表示，ONETRIP先前會員與合作夥伴將持續保有權益，且今年度將擴大提供新的服務合作飯店，包含雀客快捷高雄愛河、台中福星，雀客旅館台北信義、台北松江、台北內湖、雀客嗨夫、新北蘆洲、台中中山、台中自由、台中青海等。

此併購案結合敦謙長期深耕旅宿業的優勢與關係企業在台市場的綿密布局，與玩趣長期經營住宿訂閱制會員平台的。此併購案也將藉由敦謙國際與ONE TRIP雙方互補整合，從而帶給消費者多的住宿選擇與優惠。

敦謙國際執行長戴東杰表示，敦謙國際做為長期協助旅宿業的智能服務先驅者，為了打造更多元的銷售渠道與提供消費者更豐富的服務選擇，希望將觸角延伸到新型的服務上與時俱進，除了為消費者提高服務場域的多元性、也幫旅宿同業獲得更好發展的市場。

玩趣OneTrip訂閱制旅遊平台打破傳統旅宿規則，將各大飯店和知名民宿集結於平台之上，提供會員一個全新的選擇。會員只需繳納一次年費，即可在平日無限次入住合作飯店或民宿，免去多平台比價及評價查詢的煩惱。今年9月15日前，平日年繳會費優惠價僅為19,800元（原價28,800元），平均每月入住超過1晚即可回本，相當超值。

即日起至今年9月15日止為玩趣OneTrip一週年慶，現在加入不只可以獲得免費30天延長，還有機會抽中大阪雙人來回機票。雀客集團並加碼提供住宿券抽獎，希望旅客可以透過體驗平台服務的同時，重拾對台灣觀光的信心。

目前許多新型產業的崛起，比如數位游牧等，對於生活與旅遊的結合的型態接受度很高，更是時下最時興的生活態度與需求。結合目前玩趣平台週年慶方案一推出，消費者反應熱烈，詢問專線更是絡繹不絕，顯現時下消費者對於住宿吃到飽的強勁需求。