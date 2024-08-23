達運攜手元太、幻景啟動、達擎等 推動智慧顯示跨域合作發展

達運精密（6120）在智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）的推動下，與元太科技（8069）、幻景啟動、達擎等顯示產業廠商攜手合作，協助台中國家歌劇院及與台中市政府交通局導入跨足育樂與移動兩個領域的智慧顯示跨域解決方案。23日於台中國家歌劇院舉辦成果展，展示聚焦場域需求發展之顯示應用，共同推動深耕智慧顯示跨域合作發展。

展出節能又美觀的「節能智慧藝術公車站亭」，以及趣味解謎方式闖關的「3D奇幻顯示實境解謎導覽」解決方案，公車動態資訊顯示，應用元太科技新一代的E Ink KaleidoTM 3戶外彩色印刷電子紙技術，其具備色彩溫潤柔和、超低耗電、操作溫度範圍廣（-15°C至65°C）等特點，有效解決了傳統高亮度液晶顯示器在戶外強光下畫面顯示效果不佳，且發熱與耗電量大的問題。搭配達運精密的指向性前光技術作為夜間輔助照明，發光效率提升且亮度均勻更適合閱讀，增進電子紙的夜間效能，讓搭乘公車的民眾更容易獲得清楚的即時交通訊息。此外，達運精密與台華精技共同為歌劇院量身打造的特色造型候車亭，呼應其建築設計理念，提升城市美學，吸引民眾駐足打卡。

3D奇幻顯示實境解謎導覽，達運精密與莫仔遊戲、幻景啟動合作，開發3D裸視實境探索解謎遊戲，利用在歌劇院內設置可愛造型的二維條碼，吸引民眾以手機掃描加入遊戲，在相關線索的引導下逐步完成通關挑戰，蒐集6顆能量寶石，同時獲得場館相關的趣味小知識，領略表演節目之外的歌劇院特色，實現寓教於樂。

本解決方案也同時導入移動式電子紙與達擎的移動式液晶顯示器，不需連接電源線、可自由擺放增加使用彈性，13.3吋電子紙裝置更可作為桌上立牌或結合伸縮圍欄柱等多種應用搭配，不但減少紙本文宣的使用，也協助場館人員更有效率地達到指引動線、公布訊息等目的。

台中市政府致力於打造智慧城市，交通局表示不僅持續建置智慧型公車候車亭和智慧型公車站牌，也引進優質顯示技術，建置兼具實用性與在地特色的特殊造型公車站，讓市民和遊客都能夠更加便利地使用大眾運輸工具，打造宜居且永續的台中。

台中國家歌劇院座落於台中市西屯區，不僅是國家級表演藝術場館，更以其特殊建築特色，成為著名的非典型空間與劇場，翻轉大眾對藝文場館的想像。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，歌劇院致力於呈現最頂尖的國內外表演藝術作品，特別在科技藝術的跨領域創作與展演上，已成為新媒體藝術家們心中首選的創作與發表基地；此外歌劇院也藉力科技將歌劇院的軟硬體都帶向智慧場館與永續劇場的發展方向。

透過本方案的產出與推動，促進了智慧顯示廠商間的跨域交流，讓台灣廠商的創新技術及軟硬整合實力完美展現，達到顯示科技、城市美學、藝文與觀光發展相互拉抬的效果，將創新的智慧顯示方案帶入藝文場館及其周邊空間領域，使社會大眾實際感受智慧顯示解決方案成果。