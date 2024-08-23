HIVEX 跨境支付升級 國人赴日投販賣機、搭計程車皆可掃

跨境支付技術業者TBCASoft宣布，自8月22日起，HIVEX日本跨境支付重大升級，新增支援「動態 QR Code」掃碼支付，支付範圍涵蓋台灣旅客常用的自動販賣機、計程車、自助結帳機等支付場景，新增逾數十萬個支付據點。即日起，與HIVEX合作的所有電子支付包括全支付、街口支付、玉山Wallet等用戶都能享受此一升級帶來的便利。

TBCASoft表示，從購物、飲食、娛樂、交通、住宿，延伸至自動販賣機等服務，讓台灣用戶在日本體驗到更加便捷且安全的支付方式。日本是全球自動販賣機密度最高的國家之一，流行程度非常高，且數量龐大，種類繁多。舉凡常見的飲料和零食，冰淇淋、紅豆湯、玉米濃湯、拉麵等，乃至有專門販售新鮮雞蛋和生菜的販賣機。遍布於城市街道、觀光景點、車站、商業大樓，甚至寺廟等地方都可以見到其蹤影。

這些販賣機全年無休24小時營運，滿足人們隨時隨地的需求，便利性是受歡迎的主要原因之一，深受遊客喜愛，已成為赴日旅遊不可或缺的消費場景。通過這次升級，HIVEX納入日本獨特的自動販賣機文化，確保旅客能夠隨時隨地享受到完美的支付體驗，實現日本市場全面覆蓋。