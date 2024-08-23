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彭博：中國大陸武攻威脅 澆不熄台灣房市的「FOMO」熱潮

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
儘管面對中國大陸的武力入侵威脅，台灣不動產榮景依然蓬勃。信義全球資產公司提供
儘管面對中國大陸的武力入侵威脅，台灣不動產榮景依然蓬勃。信義全球資產公司提供

彭博資訊報導，儘管面對中國大陸的武力入侵威脅，台灣不動產榮景依然蓬勃，房價在3月衝上歷史新高，背後支撐包括融資成本低迷、購屋主補助、以及市場處於「唯恐失機」（FOMO）的熱潮中。

台灣內政部數據顯示，台北房價中位數為家庭所得中位數的16.1倍。相較下，加州查普曼大學（Chapman）研究人員去年底的研究數據顯示，新加坡為3.8倍，紐約是7.1倍，香港則是16.7倍。

助漲台灣房價上漲的因素之一，是高盛估算、經通膨調整的實質房貸成本在過去三年的多數時間裡都是負值。台灣5月新貸款利率最低為2.19%，分別低於新加坡的2.9%、和香港的4.1%。全球人工智慧（AI）熱潮帶動台股大漲，也推升房價。信義房屋數據顯示，第2季房價上漲3.6%，大於去年每季平均的1.9%。

報導指出，政府三年前祭出打炒房措施，將重稅閉鎖期延長至五年，中信房屋經理人Chen Chan-hao指出，結果卻是進一步助長熱潮，這項理應讓房市降溫的政策，實際效應是縮減供應並推升房價。樂居表示，台灣的成屋待售餘屋過去一年已減少約三分之一。

政治前景也無法澆熄買家的熱情。永慶房屋的Justine Chen表示，台灣多數人只是沒辦法太過擔心和中國大陸的緊張升高，著重在日常生活，「台灣不像歐洲，若爆發戰爭，沒辦法開車離開」，「雖然我們坦承有風險，但這也是我們居住的地方」。

房價 新加坡

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