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長榮航空亞洲第一家、運用最新仿生薄膜AeroSHARK節油減碳

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空777F貨機使用仿生薄膜AeroSHARK，未來會將此技術拓展至777F全機隊，每年預期可節省至少2,500噸航空燃油，減少超過7,800噸碳排放量。長榮航提供
長榮航空777F貨機使用仿生薄膜AeroSHARK，未來會將此技術拓展至777F全機隊，每年預期可節省至少2,500噸航空燃油，減少超過7,800噸碳排放量。長榮航提供

長榮航空使用漢莎技術公司(Lufthansa Technik)與德國化工業巨擘BASF共同開發的仿生薄膜AeroSHARK，黏貼至波音777F貨機外層上，進而優化氣流減少阻力，達到節油減碳的目的，此架貨機已開始於長榮航太進行相關工程，預計9月初即可執行飛航任務，為長榮航空運用科技節油減碳再添新里程碑，是亞洲第一家引進此技術的航空公司。

漢莎技術公司AeroSHARK設計靈感源自於鯊魚皮的微觀肋骨結構，該薄膜約為50微米的微小肋片所組成，具有自清潔、抗附著及減阻效果的特性，可優化飛機表面相關區域空氣動力學的效能，經過數十年的理論研究和無數次的實際測試，適應極端溫差、壓差變化和高空紫外線，且透明不影響外觀，這項技術可降低1%燃油消耗，目前已有瑞士航空、德國漢莎航空採用於波音777客、貨機隊。

長榮航空表示，為朝向2050淨零碳排的目標，公司積極尋求減少碳排的方法，此次引進先進的科技，在一架777F貨機試行施作AeroSHARK以提升燃油效率，未來會將此技術拓展至777F全機隊；以長榮航空9架777F貨機營運狀況計算，每年預期可節省至少2,500噸航空燃油，減少超過7,800噸碳排放量。

此架777F貨機黏貼AeroSHARK是由長榮航太施作，漢莎技術公司特別派遣工程師前來台灣技術交流，長榮航太原已具有機體塗裝及貼黏技術，加上此次施作AeroSHARK黏貼的經驗，將有助於未來在提供航機維修的同時，可增加此項服務項目。

長榮航空為實踐對環境保護的承諾，於2022年簽署參與科學基礎減碳目標倡議(Science Based Targets initiative,SBTi)，依規範設定減碳目標，並於 2024 年 7 月正式審核通過，未來將定期追蹤減碳成果，確保達成目標，長榮航空2023年透過各項飛航節油措施效益達13,224噸，減少超過41,787噸碳排放量。

長榮航太首次執行長榮航空777貨機仿生薄膜AeroSHARK黏貼工程，漢莎技術公司特別派遣德國工程師前來台灣進行技術交流。長榮航空提供
長榮航太首次執行長榮航空777貨機仿生薄膜AeroSHARK黏貼工程，漢莎技術公司特別派遣德國工程師前來台灣進行技術交流。長榮航空提供
長榮航太首次執行長榮航空777貨機仿生薄膜AeroSHARK黏貼工程。長榮航提供
長榮航太首次執行長榮航空777貨機仿生薄膜AeroSHARK黏貼工程。長榮航提供
長榮航空貨機使用漢莎技術公司與德國化工業巨擘BASF共同開發的仿生薄膜AeroSHARK，是亞洲第一家引進此技術的航空公司，此項科技可降低1%燃油消耗。長榮航空提供
長榮航空貨機使用漢莎技術公司與德國化工業巨擘BASF共同開發的仿生薄膜AeroSHARK，是亞洲第一家引進此技術的航空公司，此項科技可降低1%燃油消耗。長榮航空提供
長榮航太此次施作AeroSHARK黏貼的經驗，有助於未來在提供航機維修的同時，增加此項服務項目。長榮航空提供
長榮航太此次施作AeroSHARK黏貼的經驗，有助於未來在提供航機維修的同時，增加此項服務項目。長榮航空提供

減碳 長榮航空

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