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蛋白區還在飆 三峽均價破4字頭、近一年漲22%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／永慶房屋提供
房市示意圖／永慶房屋提供

永慶房產集團根據實價資料，統計近一年七都各行政區中古屋平均單價漲幅，漲幅前十名行政區，除高雄新興區位於傳統核心區域外，其餘都為七都的蛋白區域，且皆有逾15%增幅。

其中新北市三峽區年漲22%最多、新竹縣竹東鎮上漲21%居次。

新北市的三峽區不僅房價漲幅最高，單價也是榜中之最，已站上4字頭。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，造成三峽區中古屋單價大增的原因有二：

一是隨著北大特區發展逐漸成熟，以及捷運三鶯線預計2025年完工通車，三峽的生活機能將日益完善。

二是三峽單價雖然已攀至4字頭，但與台北、新北核心區如板橋、中永和與新店等區域相比仍相對實惠，因此吸引不少願意以「通勤時間換房價」的購屋者入住。

新竹縣、桃園市各有三個行政區進入前十名。新竹縣市受惠於竹科園區，不僅推升核心區域竹北市、新竹市的房市交易量能，周遭蛋白區如竹東鎮、新豐鄉以及湖口鄉的房價也跟著水漲船高。

以竹東鎮為例，該鎮鄰近新竹市，交易熱區二重埔至竹科園區約20分鐘車程，雖然近一年中古屋平均單價增幅21%來到25萬元，但與新竹市、竹北動輒3、4字頭相比仍屬親民，促動有自住需求以及預算有限的民眾在此買房。

桃園市亦有龜山、中壢、觀音3區上榜。陳金萍表示，隨著雙北房價持續高位，在TPASS助攻下，北北桃生活圈儼然成形，越來越多購屋者把目光轉向鄰近的桃園市。

加上桃園市諸多重大建設、重劃區等利多題材發酵，購屋需求增，帶動房價明顯上漲，龜山區、中壢區與觀音區均有逾15%漲幅。

其中龜山區受益最為顯著，該區緊鄰新北市，成為不少「脫北族」置產首選地區之一，加上區內A7重劃區熱度不減，帶動當地房市行情，近一年龜山區中古屋平均單價已攀至3字頭。

沙鹿區是台中市唯一上榜的行政區，年漲幅17%。陳金萍表示，沙鹿區擁有多個成熟商圈，為台中海線最為熱鬧地區，且隨著銜接西屯區的特5號道路開通，至市區的交通問題也大幅改善，加上中科台積電二廠擴廠計畫持續推進，預計未來將吸引不少高科技人才湧入。

高雄市則有楠梓區、新興區入榜。楠梓區受益於台積電題材，房價快速走揚。新興區則是傳統高雄精華地區，有新崛江、六合夜市，捷運紅線、橘線，加上是高雄人口密度最高的行政區，購屋需求穩定，單價年漲幅15.5%。

近一年七都中古屋單價漲幅最高行政區／永慶房屋提供
近一年七都中古屋單價漲幅最高行政區／永慶房屋提供

台積電 房價

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