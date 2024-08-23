5.6億現金打包高雄整排透天 霸氣買家是他

高雄再現霸氣買家，實價登錄最新揭露，今年4月，左營區民族一路整排共6棟、高2層、屋齡55年的老透天，由張姓自然人以總價約5.6億元，無貸款一次全部打包。比對資料，買家應是茂德建設董事長張高祥。

資料顯示，該筆交易包含地上物及周邊菜公段一小段土地共9筆地號，合計建坪約135.3坪、土地面積約537.2坪，若以成交總價換算地價，每坪土地單價飆破百萬元，約達104.5萬元，刷新該區段最高地價紀錄。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，該標的位於主要幹道上，周邊匯集左營高鐵特區、榮總生活圈及仁武霞海重劃區，自住需求強勁，距離台積電廠區、楠梓產業園區亦僅約10分鐘車程，區段發展條件佳。

他表示，這整排透天房地原屬李姓家族成員共有，一樓附帶店面效益，可住可商，然而該建商近年在高雄積極佈局，推估本案主要目的是「買地」非買屋。

陳揚智指出，該筆交易的土地，屬於高容積率的住五用地，加上地上物屋齡屆55年，若循危老重建可另享容積獎勵，整合後地形雖不方正，但逾500坪基地，去無存菁後仍有利開發規劃，評估未來紅利，破百萬地價符合市場行情。

由於該基地周邊多為透天，日後若推出高樓案，可具景觀。北高雄近來迎接高科技移民潮，鄰近少數新案最高單價已站上4字頭，左營高鐵特區最高單價更已衝上6字頭，以該筆土地成交地價推算，將來若推出大樓案，每坪單價坐4望5。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，霸氣掃樓不只一樁，今年初，郡都建設也豪擲約9.3億元，一次橫掃瑞豐夜市首排，約10棟透天店面，合計共取得約404.2坪商四用地，換算地價每坪約達230萬元。

李家妮表示，高雄受惠台積電紅利，房市量能大爆發，吸引建商插旗搶地，不過優質區段素地日漸稀有，整合附帶地上物土地，已成為投資人添補土地庫存的方式之一，且地上物如具店面效益，於開發前期亦可坐享收租養地紅利。

她表示，囤房稅2.0新制上路，改採全國歸戶、全數累進模式課稅，本次交易建商以自然人名義購入6戶住宅，加上全台各地住宅資產，累計戶數應至少6戶以上，根據財政部公佈的課稅標準，房屋稅率至少從4.2％起跳。