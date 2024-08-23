快訊

扯耳、反折手…私人暑訓營違法招生涉虐童 中市府稽查：立即停辦重罰

超微研發中心設廠高雄 陳其邁今親口證實「在亞灣區」

圖解新光金併購案 台新金、中信金「聘禮」比一比

5.6億現金打包高雄整排透天 霸氣買家是他

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
大咖建商以5.6億元一次打包左營區民族一路上整排透天。圖／台灣房屋
大咖建商以5.6億元一次打包左營區民族一路上整排透天。圖／台灣房屋

高雄再現霸氣買家，實價登錄最新揭露，今年4月，左營區民族一路整排共6棟、高2層、屋齡55年的老透天，由張姓自然人以總價約5.6億元，無貸款一次全部打包。比對資料，買家應是茂德建設董事長張高祥。

資料顯示，該筆交易包含地上物及周邊菜公段一小段土地共9筆地號，合計建坪約135.3坪、土地面積約537.2坪，若以成交總價換算地價，每坪土地單價飆破百萬元，約達104.5萬元，刷新該區段最高地價紀錄。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，該標的位於主要幹道上，周邊匯集左營高鐵特區、榮總生活圈及仁武霞海重劃區，自住需求強勁，距離台積電廠區、楠梓產業園區亦僅約10分鐘車程，區段發展條件佳。

他表示，這整排透天房地原屬李姓家族成員共有，一樓附帶店面效益，可住可商，然而該建商近年在高雄積極佈局，推估本案主要目的是「買地」非買屋。

陳揚智指出，該筆交易的土地，屬於高容積率的住五用地，加上地上物屋齡屆55年，若循危老重建可另享容積獎勵，整合後地形雖不方正，但逾500坪基地，去無存菁後仍有利開發規劃，評估未來紅利，破百萬地價符合市場行情。

由於該基地周邊多為透天，日後若推出高樓案，可具景觀。北高雄近來迎接高科技移民潮，鄰近少數新案最高單價已站上4字頭，左營高鐵特區最高單價更已衝上6字頭，以該筆土地成交地價推算，將來若推出大樓案，每坪單價坐4望5。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，霸氣掃樓不只一樁，今年初，郡都建設也豪擲約9.3億元，一次橫掃瑞豐夜市首排，約10棟透天店面，合計共取得約404.2坪商四用地，換算地價每坪約達230萬元。

李家妮表示，高雄受惠台積電紅利，房市量能大爆發，吸引建商插旗搶地，不過優質區段素地日漸稀有，整合附帶地上物土地，已成為投資人添補土地庫存的方式之一，且地上物如具店面效益，於開發前期亦可坐享收租養地紅利。

她表示，囤房稅2.0新制上路，改採全國歸戶、全數累進模式課稅，本次交易建商以自然人名義購入6戶住宅，加上全台各地住宅資產，累計戶數應至少6戶以上，根據財政部公佈的課稅標準，房屋稅率至少從4.2％起跳。

不過未來若進行危老重建或都更，仍可享房地雙稅減免，但對大咖建商來說，比起囤房稅，未來的推案紅利才是最主要的著眼之處。

2024年高雄整排透天收購交易 資料來源／台灣房屋
2024年高雄整排透天收購交易 資料來源／台灣房屋

台積電 建商

延伸閱讀

颱風期間多次土石流 高雄六龜區頂荖濃劃定特定水土保持區

中石化賣地 大咖建商搶買 四筆標案8,858坪以76億全數標脫

台積電、輝達效應給信心 大咖建商甩開限貸令陰霾搶標地

影／高雄醉漢騎單車自撞頭破血流 打傷2救護員遭壓制逮捕

相關新聞

樹林捷運開工 信義房屋專家解析房市潛力

新北市樹林區過去聯外交通仰賴鐵路通勤為主，捷運新北樹林線(萬大線二期)於今年3月動工，預計2031年完工，完工後樹林交通...

彭博：中國大陸武攻威脅 澆不熄台灣房市的「FOMO」熱潮

彭博資訊報導，儘管面對中國大陸的武力入侵威脅，台灣不動產榮景依然蓬勃，房價在3月衝上歷史新高，背後支撐包括融資成本低迷、...

長榮航空亞洲第一家、運用最新仿生薄膜AeroSHARK節油減碳

長榮航空使用漢莎技術公司(Lufthansa Technik)與德國化工業巨擘BASF共同開發的仿生薄膜AeroSHAR...

蛋白區還在飆 三峽均價破4字頭、近一年漲22%

永慶房產集團根據實價資料，統計近一年七都各行政區中古屋平均單價漲幅，漲幅前十名行政區，除高雄新興區位於傳統核心區域外，其...

大咖建商霸氣搶地 成排老透天花5.6 億一次打包

高雄出現霸氣買家！左營區民族一路一排6棟屋齡55年的2樓高老透天厝，近期由張姓自然人以總價約5.6億元，無貸款全部打包，...

長榮積極落實減碳目標 運用「這技術」節油減碳

為邁向2050淨零排放目標，航空運輸也必須符合相關規定，長榮航空積極尋求減少碳排的方法使用漢莎技術公司(Lufthans...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。