科技人才湧入苗栗 「年收破百萬」房貸族5年增2倍

隨著科技領域蓬勃發展，苗栗房市異軍突起。中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，今年Q1苗栗縣百萬年薪房貸族的申貸件數達355件，較2020年同期118件，5年增長了2倍，今年Q1百萬年薪房貸族佔比超過4成，也寫下同期新高。

中信房屋頭份中央加盟店店長張英樺指出，苗栗在台積電和科學園區等科技題材的加持下，持續吸引高薪科技人才湧進，這些科技新貴的到來也使得苗栗房市快速升溫。

張英樺指出，目前苗栗的高收入買盤主要集中在苗北的頭份和竹南，這兩個地區被喻為「苗栗房市雙子星」。由於緊鄰竹南科學園區和新竹科學園區，近年來吸引大量高收入就業人口，推動區域房市交易量能。

根據實價數據，過去一年頭份和竹南的平均房價分別上漲了22%和25%，漲幅均超過兩成，顯示房價漲勢相當強勁。

張英樺指出，雖然頭份、竹南房價上漲了不少，但與新竹縣市相比，CP值仍高，除在地居民外，也有愈來愈多的竹科新貴選擇到這邊買房置產。

通常高收入族群更傾向購買屋齡較新的物件，目前竹南頭份運動公園周邊、尚順購物中心周邊是苗北地區推案量較大的區塊，區內新建案的成交單價已經達到每坪35-40萬元上下。屋齡10年內、總價1,500萬元左右、三房含車位的中古大樓華廈相當受到購屋民眾的青睞。