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科技人才湧入苗栗 「年收破百萬」房貸族5年增2倍

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
苗栗街景／中信房屋提供
苗栗街景／中信房屋提供

隨著科技領域蓬勃發展，苗栗房市異軍突起。中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，今年Q1苗栗縣百萬年薪房貸族的申貸件數達355件，較2020年同期118件，5年增長了2倍，今年Q1百萬年薪房貸族佔比超過4成，也寫下同期新高。

中信房屋頭份中央加盟店店長張英樺指出，苗栗在台積電和科學園區等科技題材的加持下，持續吸引高薪科技人才湧進，這些科技新貴的到來也使得苗栗房市快速升溫。

張英樺指出，目前苗栗的高收入買盤主要集中在苗北的頭份和竹南，這兩個地區被喻為「苗栗房市雙子星」。由於緊鄰竹南科學園區和新竹科學園區，近年來吸引大量高收入就業人口，推動區域房市交易量能。

根據實價數據，過去一年頭份和竹南的平均房價分別上漲了22%和25%，漲幅均超過兩成，顯示房價漲勢相當強勁。

張英樺指出，雖然頭份、竹南房價上漲了不少，但與新竹縣市相比，CP值仍高，除在地居民外，也有愈來愈多的竹科新貴選擇到這邊買房置產。

通常高收入族群更傾向購買屋齡較新的物件，目前竹南頭份運動公園周邊、尚順購物中心周邊是苗北地區推案量較大的區塊，區內新建案的成交單價已經達到每坪35-40萬元上下。屋齡10年內、總價1,500萬元左右、三房含車位的中古大樓華廈相當受到購屋民眾的青睞。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，高收入族群的聚集的確能夠為區域房市提供了強而有力的支撐，再加上桃竹苗大矽谷計畫也為苗北地區的房市發展增添了豐富的想像空間，若該計畫順利實現，兩大科學園區的腹地將得以擴展，從而釋放更多土地用於工業廠房建設，這將創造更多就業機會，進一步促進區域房市的發展。

近5年苗栗縣年收入100萬以上房貸族申貸情況。資料來源／中信房屋
近5年苗栗縣年收入100萬以上房貸族申貸情況。資料來源／中信房屋
苗栗街景／中信房屋提供
苗栗街景／中信房屋提供

中信 房價 房市

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