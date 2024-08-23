股市震盪找避險 台中商辦大樓上半年交易量暴增六倍

股市震盪找避險！根據實價登錄統計，今年上半年台中商辦大樓市場交易量，較去年同期暴增六倍，其中允將建設在新光三越、台中大遠百之間推出的「TST台灣之鑽」，27樓以單價90.5萬元、總價1億4,741萬元成交，創下中部商辦最高單價紀錄，成為「商辦王」。

2024下半年起全球股市進入震盪，讓投資市場人心惶惶，不少投資人紛紛尋求更穩健的投資管道，商用不動產因其相對穩定的收益性而成為熱門選擇，在這股趨勢下，台灣商辦市場呈現供不應求的局面。

特別是位處中台灣核心的台中地區，在中小企業蓬勃發展及中科產業的持續擴張下，商辦市場百花齊放，包括興富發、聯聚、豐邑、允將等建商皆推出商辦開發案搶市。

根據實價登錄統計，今年上半年台中商辦大樓共成交438筆交易，對比去年同期68筆，交易量就暴增六倍。其中，允將建設在新光三越、台中大遠百之間推出的「TST台灣之鑽」，根據實價登錄揭露，27樓以單價90.5萬元、總價14,741萬元成交，創下商辦最高單價紀錄。

聯聚建設豪辦案「聯聚中維大廈」，去年10月也曾有法人買家以總價5.65億餘元將4層樓商場打包買走，拆算每坪單價近84萬元。

相較動輒5,000萬元起跳的七期豪辦，新創事業、個人工作室、網紅經濟、自媒體等空間需求的微型辦公室，也是市場熱門標的，包括興富發、豐邑都紛紛投入。其中，豐邑在東區三井LaLaport首排推出的「浩瀚湖濱城」，憑藉其優越的地段和產品超高性價比，成為商辦市場的目光焦點。

該案除了興建4棟28層超高住宅外，也同時興建一棟20層樓高的複合式商辦大樓，基地就正對LaLaport與台糖湖濱生態公園，距離捷運藍線B20站僅一街之隔，空間規劃19至46坪、挑高4米4的產品，共計450戶；價格方面，總價千萬元即可入手，吸引眾多年輕創業者的熱烈詢問。

在地房仲表示，儘管東區過去鮮少受到市場矚目，但在台中車站再造計畫及鐵路高架化等大型建設推動下，區域面貌煥然一新。

如今，包括站前秀泰、大魯閣新時代廣場、三井Lalaport等大型商場相繼落成，知名飯店如李方酒店管理集團與煙波集團也接連進駐，未來捷運藍線也將通過，東區正迅速成為兼具生活感的新興商業中心，其發展潛力巨大，後市可期。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，台中產業積極升級擴張，導致商用不動產需求激增，過往在工業區內的廠辦合一，紛紛進階為講究門面與氣派的頂級辦公室，加上台中區域金控、保險等業務不斷成長，辦公室供不應求，還有像水湳經貿園區的規劃，與傳統製造業不同的產業發展，也進一步帶動商辦市場價量表現。

他指出，除了不少國際企業選擇豪辦產品作為公司門面外，主打小坪數規劃的「微型商辦」也在近年異軍突起，這類產品因其靈活性和相對較低的投資門檻，特別受到新創企業、自由職業者與追求穩定收租的投資人的青睞。