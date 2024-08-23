全球航海王再度啟航 缺船、缺櫃、供應鏈吃緊

根據國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行的預測，未來幾年全球經濟將逐步復甦，這將促進國際貿易活動的增加，從而推動航運需求的增長。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，航運股後市機會可從運量與運價這兩面向來觀察。運量方面，航運其實與全球經貿密切相關，因為90%貿易主要透過航運來互通有無，換言之，航運企業賺的是貿易財，只要全球GDP持續向上、貿易量穩步增長，全球航運就有基本面的支撐；若根據經濟合作暨發展組織(OECD)及國際貨櫃航運協會(ICS)預估，2030年之前全球GDP預估水準將來到約120兆美元，其中，全球海運運載量也將隨之成長至160至170億噸，跟著參與全球經濟成長。

在運價方面，觀察最新全球運價指標，每周報價的上海出口集裝箱運價指數(SCFI)最新截至8月16日再度反彈至3281.36，目前維持在相對疫情高峰時約7成以上水準、居高不下，此有利於持續挹注航運公司獲利、進而支持全球航運股的中長期多頭表現。

野村全球航運龍頭息收ETF（00960）經理人張怡琳分析表示，航運是很接地氣的產業，根據國際貨櫃航運協會(ICS)資料，全球貿易有約九成是靠航運互通有無，簡單來說就是全球經貿的硬需求，全球航運產業長期趨勢向上是無庸置疑的，自然也有利相關投資機會，例如，根據彭博、ICE Data原幣計價數據，NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數自2019年2月8日有資料以來截至2024年7月31日總漲幅達331.56%，甚至更勝美台科技甚至日股同期間表現，如S&P500漲幅123.20%、加權指數上漲171.41%、NASDAQ上漲146.54%與日經225指數漲幅114.44%。其中，倘若航運股拉回無論10%、20%、甚至重大事件利空30%等跌幅時進場，爾後持有20、60、120、240個交易日平均報酬均為正數且表現不俗，可謂投資長短期皆宜。

根據英國航運市場報告指出，距離國際碼頭工人協會（International Longshoremen′s Association, ILA）合約到期僅剩不到7週時間，主要航運公司正為罷工前做準備，若貨櫃港在今年10月進行罷工，美國東海岸貨物會積壓約一周時間。一日罷工需要六天才能清除積壓訂單，假設港口貨櫃吞吐量大約有13％增加比率，若進行為期兩周罷工，則港口要到2025年才能恢復正常運作。

黃宏治指出，全球航運市場的供需平衡失衡，加上國際海事組織（IMO）等機構加強對船舶排放的規範，航運公司需要加大對低碳技術的投資，以因應越來越嚴格的ESG要求都支撐運價增長，當前更適逢下半年傳統航運旺季，許多廠商正趕著運送鋪貨至歐美通路以期趕上9月開學與年底節慶購物潮，過往第4季通常是全球航運類股表現較佳的時期，9月進場正逢時，現在又碰上伊朗與以色列等地緣政治升溫事件，毫無疑問地已使得航運排程雪上加霜，供不應求問題更加劇，但如同過往經驗，這對於航運股來說將是表現的機會。

對於想跟著航運轉全球的股民，最簡單的做法就是投資全球航運ETF，例如，全台首檔航運ETF「野村全球航運龍頭息收ETF （00960）追蹤NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數，即是放眼全球三大航運的龍頭企業，不但在近期震盪盤勢表現抗跌領漲，短中長期也各有不同投資利基，提供ETF更棒的百搭投資利基，值得納入投資組合。

「00960」預計從8月30日開始募集，一直到9月4日結束，並預計在9月20日正式掛牌上市，這檔ETF是季配，而且設置有收益平準金，同時以每股15元的親民價格發行（交易單位均為1,000 受益權單位），僅需新台幣1.5萬元，即可將全球航運龍頭相關概念股一次納入投資，由於全球AI需求不斷上升，航運成為AI供應鏈最後一哩，加上紅海危機惡化，全球航商陸續調整航線，恐再推升航運業缺船、缺櫃的緊張狀況，航運後市可期。