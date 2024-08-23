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貨櫃三雄業績熱到Q4

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
市場擔心將推升運價再度上漲，貨櫃三雄業績可望旺到第4季。 聯合報系資料照
市場擔心將推升運價再度上漲，貨櫃三雄業績可望旺到第4季。 聯合報系資料照

罷工壓力排山倒海而來，加拿大鐵路業者開始限制勞工上工，美國港口到內陸運輸的選項變少，物流供應鏈調整貨櫃調度的壓力爆表，市場報價混亂，市場擔心將推升運價再度上漲，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明、萬海業績可望旺到第4季。

貨櫃三雄日前公布7月營收均攀上近22個月來高點、重返疫情期間業績高峰。隨著營收不斷衝高，讓第2季獲利有想像空間之餘，業界看好第3季獲利還會再衝高。

目前看來，高運價有望維持到第4季，讓貨櫃三雄營運透明度繼續拉高。

海運不安因素愈來愈多，加拿大罷工威脅立即出籠，加拿大鐵路業者開始限制勞工上工，北美貨櫃塞港問題恐重現，罷工陰霾揮之不去，加拿大鐵路罷工協商談不妥，怠工的問題開始發生；進出口商沒有更多選擇，預計將導致海運延宕、貨運成本飆升，並且給已經面臨貨物激增的美國港口帶來進一步的壓力。

近日還有印度碼頭工人長達三年多的薪資與津貼談判以失敗收場，印度全國12大港口的碼頭工人已宣布將從本月28日起無限期罷工。

市場最擔心還有美國國際碼頭工人協會（ILA）現行的六年合約於9月30日屆期，若協調未果，恐醞釀發動近45年來罷工；隨著北美節慶商機出籠，在紅海危機、美中貿易戰的大環境背景下，提前引爆耶誕備貨航運需求。

海運業界認為，市場供給緊俏，實質的貨物量出籠，勢必會推升運價上漲，尤其美國總統競選人川普誓言，如果他贏得總統選舉，將對中國大陸進口商品徵收更高的關稅；各大廠商開始打算提前出貨，降低各種風險帶來的高成本壓力。

加拿大 罷工 美國

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