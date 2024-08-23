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和泰車美仕 衝海外市場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰集團旗下車用電子零組件廠車美仕衝海外市場，跟著大股東日本豐田供應鏈走，從中東到東南亞的馬來西亞、泰國、印尼等地，今年營收目標要衝140億元，每股純益挑戰35元，目標海外市場占比要達40%。和泰集團也不排除規劃掛牌上市。

車美仕是豐田在台灣唯一授權的正廠用品公司，2008年成為國瑞汽車Tier1供應商，配合國瑞整車輸出中東國家， 2012年豐田投資入股，在日方資源加入下，事業版圖擴及海外TOYOTA夥伴，中東市場成為車美仕主力市場，今年並新增馬來西亞、印尼、伊拉克等市場，如今海外營收占比達26%，今年占比可望拉高至40%。

車美仕資本額4.5億元，和泰車持股66.5%，日本豐田持股33.4%，三大核心業務包括汽車用品、售後零件及車聯網服務。由於有豐田授權，車美仕生產的影音主機、360度環景、電子後視鏡、行車紀錄器等，並透過TOYOTA經銷商體系發展售後市場，隨著新車銷售提升，以及產品品項增加，已成為和泰集團小金雞，並扮演豐田供應鏈重要零組件供應廠，未來不排除規劃掛牌上市。

車美仕願景包括全球化格局，海外市場營收占比要突破40%，聯網與數據服務異業合作拓展，商品強化、開闢新通路與擴大事業規模等，都是發展重點。

豐田 馬來西亞

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