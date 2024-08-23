中石化四宗土地標售案 處分利益逾25億元

中石化（1314）積極推動土地活化，繼今年第1季售出高雄前鎮區經貿段土地後，委託戴德梁行辦理的高雄楠梓、亞灣等四宗土地標售案昨（22）日全數順利開標，總計標金達76.17億元，預期處分利益約25.6億元，貢獻每股純益約0.67元。

中石化表示，處分利益將用來充實營運資金。此次標售結果，四宗土地全數標脫，共計吸引12標封參與投標，其中，楠梓第82期重劃區及亞灣70期重劃區土地，競爭尤激烈，足見高市政府近年力拚產業轉型及升級，已現成果。

今年上半年高市招商金額居全台之冠，中石化期盼這些土地能規劃出更高水準建築，成就高雄市貌更繁華美好的天際線，也為公司及投資人帶來最大化收益。

此外，中石化的前鎮區特貿五A部分今年初將約3,000坪土地出租給美而快，其餘土地則持續進行招租以活化資產。在海外土地開發方面，中石化偕同關聯企業與越南當地不動產商合作，投入工業區的開發及運管。

針對頭份廠運用，中石化指出，2023年底已將該廠己內醯胺（CPL）產線除役，資源轉投入高值、升級石化產品及綠色轉型。