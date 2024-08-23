中石化賣地 大咖建商搶買 四筆標案8,858坪以76億全數標脫

中石化（1314）昨（22）日標售高雄楠梓、亞灣等四宗土地8,858坪地，四筆標案以總金額76.17億元全數標脫、溢價率達27%，創高雄單次標案土地面積、標脫金額最高兩項紀錄。

雖然央行重手調控房市，但上市櫃開發商仍看好高雄房市、勇於出手。

中石化高雄楠梓、亞灣土地標售 圖／經濟日報提供

其中遠雄建設砸28.4億元拿下近捷運紅線都會公園站約3,800坪地；亞灣區有兩案，華友聯以約20.6億元標下2,341坪土地；隆大集團、海悅國際與陳姓自然人聯手以約18.8億元取得2,200多坪土地。

中石化楠梓、亞灣區土地數度流標，這次雖遇央行「房貸減降令」政策干擾，不過在楠梓土地因有台積電高雄設廠效應題材，亞灣區土地也有超微（AMD）研發中心、輝達（NVIDIA）數據中心及多家高科技產業進駐加持，四筆標案不僅全數標脫，且因單次標售總土地面積達8,858坪、總金額約76.17億元，寫下高雄市單次標案土地面積最大、總標脫金額最高的新紀錄。

四宗標案吸引12封標單投標，其中近捷運紅線都會公園站的楠梓區惠民段16、17地號、約3,795坪地，由北部指標建商遠雄建設、茂德機構南下「雙龍搶珠」，最終遠雄以28.4億元、溢價率約66.6%搶親成功，換算每坪土地成交價74.8萬元。遠雄建設表示，該案距捷運站僅需步行8分鐘，且位置優越，因此出手，總銷初估約110億元，最快2026年推出。

另外，亞灣區前鎮經貿段2-1號2,300餘坪地，以及經貿段2地號2,269坪地，華友聯以約20.6億元，溢價率約11.7%標下2,341坪土地， 換算每坪土地成交價88.2萬元。隆大、海悅與陳姓然人聯手以18.8億元拿下2,200多坪，溢價6.4%，換算每坪土地成交價83萬元。

而前鎮憲德段二小段3地號454.9坪地，陳姓自然人以8.2億元拿下，溢價率24.2%，換算每坪土地單價約180.2萬元。

海悅國際總經理王俊傑表示，看好高雄房市發展、城市建設、產業發展實力，與隆大聯手拿下該案，全案正規畫中，推案時間未定；華友聯表示，新拿下2,341坪地規劃打造地上24樓住宅大樓案，將先取得建照，至於何時推案尚未決定。