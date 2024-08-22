台積電、輝達效應給信心 大咖建商甩開限貸令陰霾搶標地
中石化旗下多次流標的楠梓、亞灣區土地，22日四宗土地再度標售，在台積電（2330）高雄設廠效應，以及AMD研發中心、NVIDIA數據中心等多家高科技產業進駐加持下，標售案不畏央行「房貸減降令」利空政策壟罩，逆風前進並上演四宗標案全數標脫的「全壘打」。
總計四宗標案面積合計達8,858坪，最終以總金額76.17億元全數標脫、溢價率達27%，創下高雄單次標案土地面積、標脫金額最高兩項紀錄。
其中遠雄建設砸28.468億元拿下近捷運紅線都會公園站約3,800坪地，而亞灣區前鎮經貿段2-1號2,300餘坪地，以及經貿段2地號2,269坪地等兩案，則各由華友聯、隆大集團和海悅各以約20.66億元、約18.84億元標下。
而前鎮憲德段二小段3地號454.9坪地，則是陳姓自然人以8.2億元拿下，溢價率24.2%，換算每坪土地單價約180.25萬元。
在四筆標案全數標脫下，中石化昨也擁有76.17億元入袋，中石化表示，該案處分利益約25.6億元，對每股貢獻約0.6元，處分土地資金將用來充實營運資金。
海悅國際總經理王俊傑表示，看好高雄房市未來發展、城市建設、產業發展實力，因此與隆大聯手拿下該案，全案正規畫中、將由隆大主導，推案時間未定；華友聯表示，新拿下2,341.34坪地規劃打造地上24樓住宅大樓案，將先取得建照，至於何時推案尚未決定。
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