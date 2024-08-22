台塑新港中洋工業區銅箔基板一廠火警 南亞估無重大影響
南亞今天公告，新港廠區銅箔基板1廠中午發生火警事故，已順利撲滅，無人傷亡，評估對公司財務、業務無重大影響。
南亞表示，新港廠區銅箔基板1廠的電熱鍋爐室，今天上午11時6分左右發生火警，公司啟動消防滅火設備泡沫滅火，並立即通報消防隊入廠協助警戒，現場於下午2時15分降溫完成，無人傷亡，目前進行現場事故調查中。
南亞表示，此次發生火警的電熱鍋爐室為獨立空間，廠內初步統計鍋爐室輕微受損，該產線原安排生產氟基板訂單，於升溫段引起火警事故，由於氟基板產品占公司營收比重極低，公司評估對財務、業務無重大影響。
由於事故原因仍在調查中，保險理賠金額尚未確定。等到火災事故原因調查完成後，南亞將隨即召集各相關部門檢討改善。
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