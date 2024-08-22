京鼎泰國擴產子公司建廠簽約9.2億泰銖

京鼎（3413）在泰國擴產，今日代泰國子公司UNIEQ INTEGRATED TECHNOLOGY CO.,LTD公告簽訂廠房工程合同，合約金額：泰銖9.2億元(未稅)。

京鼎公告，契約相對人為ACTER TECHNOLOGY CO.,LTD.，契約起迄日期：簽約日~114年第2季。京鼎提到，取得之具體目的為興建廠房，供營運所需。依據台幣對泰銖匯率：0.932計算。

半導體設備耗材維修代工等廠商也積極投資東南亞，因應新單需求及地緣政治關係，京鼎投入約1.2億美元設立泰國廠，京鼎先前提到，該廠按計畫預定2025年下半年開出產能。

京鼎8月9日持有泰國子公司3,170萬股；持有金額：泰銖31億7,000萬元；持股比率100.00%。