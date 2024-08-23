總經理觀點／用數據提升生產力

綜觀近代管理學演變歷程，早期科學管理學派以各種數據與方程式來解構管理的方法論，一直存在著其影響力，當數位轉型與智慧化發展蔚為風潮後，企業的策略規劃與管理作為也逐漸重視對各種營運數據的分析與解讀。

在這個過程中，生產力也被演化成一套數據指標之集合，但這樣的化約式解讀方式真的能完整代表生產力嗎？值得深思。

今年6月24日，經濟彭博周報刊載一篇名為「美生產力超車歐洲關鍵」的文章，文中提到「從以美元計價的每單位工時GDP來看，在美國外生產力最高的兩大經濟體法國和德國，如今每單位工時GDP比美國落後15％及11％」，並歸結出「…最初生產力上升，是由於消費與就業從受疫情衝擊最嚴重的低薪、低生產力的實體服務類工作轉移…」之推論。

該文引用了波士頓顧問集團首席專家論述「美國殘酷、近乎不人道的大裁員，結合政府疫情期間紓困計畫，似乎造就了生產力成長」。

這篇文章從使用代表勞動生產力之「單位工時GDP」來論述生產力時，就已經陷入了傳統生產力的價值觀。生產力不僅是一個彰顯競爭力的數值，其背後所追求的是對各種生產要素的最佳化總合，進而改善社會總體之生活。

在上文之論述中，生產力數據提升的背後是企業大規模裁員，以及高度通膨的市場環境，這並不是美國民眾所樂見之情境，生產力提升應是以促進國家人民福祉為目標。

就提升企業生產力的衡量，似應以「總和生產力」的觀點來看待，從人本角度出發，檢視最終是否提升員工生活之幸福感。

或許有人會懷疑這樣的評估是否過於形而上，而這也正是我想要釐清之處，質化理念的評估與量化數據並非對立，應該是一種融合應用，用數據檢視促成質化目標過程中之種種作為，進行精確落實與精鍊，並確保成果展現。

以財團法人中國生產力中心近年推動精實（LEAN）的作法為例，過去的推動方式聚焦在服務過程將「浪費與損耗降低」，目標在降低成本，提升服務效率。

將總和生產力觀點加諸其上後，目標就變成「以創新驅動，追求價值與效能提升」，推動範疇會擴及到對內、外部顧客、社會大眾與環境的關懷，思考哪些數據與上述關係者的滿意度有關，進而致力於體驗設計、服務歷程到服務後回饋，力求整體價值鏈的提升。

近來更呼應永續經營理念，結合總和生產力觀點所重視的人本與全球永續發展要素，制定符合ESG規範之策略，以更宏觀的價值視野來落實 LEAN之推動。

這個過程中，同時重視量化數據收集與質化企業文化形塑，並以各種科技工具收集前述流程中的各種數據，讓管理作為隨著數據滲透到更廣域的經營範疇中，以確保目標達成。對數據的控管，應該是協助企業逐步朝永續經營目標邁進的手段，而非單純的成效檢驗工具。

在數位時代，企業對數據的看法，不應侷限於KPI觀點，生產力提升與我們生活其實有著千絲萬縷的關聯，經營者更應將經營視野從營運與生產，擴張到自身企業與消費者、社會環境，挖掘更多價值鏈提升可能性，再反推過程中，有哪些作為可以透過哪些數據應用，結合科技工具來對各種過程進行優化。如此，才是用數據提升生產力，而非僅用數據來檢視生產力。