職感心教練／跳脫框架 解決問題

「目前案子陷入膠著，太多主、客觀因素相互干擾、影響甚至造成衝突，導致進度卡住而動彈不得，該做的都做了，我也沒辦法，報告的都是實情，老闆都不聽啊。」D君振振有詞，甚至有些不滿地說著。

我問：「老闆找我們來是要幹嘛？」D君很快地回答：「做事啊，我已經去要求、催促他們了，現在我也只能繼續催促他們。」我接著問：「聽起來似乎僅有催促這條路，但是否已經認真思考過所有的選項呢？」隨即D君就陷入了長考。

「move the needle」指的是讓儀器上的指針動一下也好。當你的任務陷入泥沼時，你會採取以下何種心態去面對，並嘗試讓陷入泥沼的任務動一下也好，而且還能夠讓自己感到自在呢？

一、隨緣隨變：依照實際情況順水推舟、或如浮萍般的隨波逐流。換言之，若沒有來自外來的力量去推波助瀾，你也就會保持現況，而不會思考並嘗試任何可能性，推動任務前進。

二、不變不隨緣：不動如山，即使再大的風浪也不改其志。以為做了該做的事，盡到該盡的責任，此後便不關自己的事。其結果便是招人厭惡、無法融入團隊，自然也就不會有任何進展。

三、不變隨緣：並非什麼事情都不做，而是先理解一切都是眾多因緣聚合而成，但不需要糾結因果關係，反而會限制了自己的想像空間。辨別出是未能去做還是不知道能做，然後專注於自身可以努力之處。

四、隨緣不變：在面對不可控的環境或變化時，能夠順應環境的變化而調整自己，但內心核心價值和原則保持不變。這種心態強調在接受現實的同時，依然堅守自己的信念，不受外在因素的影響，既能靈活應對，又不失本心。

一旦沒有原則或太過於僵化，就像是抱持著「隨緣隨變」、「不變不隨緣」的心態，限制了成長的可能性，也影響了工作的遂行。佛光山慧昭法師則以《金剛經》的「應無所住而生其心」來說明「不變隨緣」就是「無所住而生其心」，「隨緣不變」就是「生其心而無所住」。

隨緣是我們要能順應當下因緣，把自己的角色扮演好，這也就是「生其心」；不變就是「無所住」，不論我們扮演那一種角色，從事什麼工作，不因人我是非，甚至別人的一言一行而產生煩惱與痛苦。

「園丁無法改變春夏秋冬，但能讓四季裡的花朵長的好看一點。」有些事情雖無法憑藉著自己就可以改變，但總還有一些是可以去努力的。

如果能讓自己跳脫框架，盡力嘗試不同方式去解決問題，縱使無法獲得理想結果，也能因「不變隨緣，隨緣不變」讓自己感到輕鬆自在。