快訊

直播／要合併了？台新金、新光金20時45分召開重訊記者會

周末雨勢擴大！雨彈橫掃全台 珊珊颱風路徑曝光

「房貸降溫令」發酵 民眾急跳腳恐增違約風險？央行發聲

振宇五金營運有望挑戰歷史次高 積極切入環保、長照

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

振宇五金（2947）受惠會員經營及市場拓展方面持續拓展，上半年營運繳出亮眼成績。振宇五金22日表示，台灣屋齡持續老化，舊屋修繕市場可期，今年整年營運有望回到2022年的歷史次高。

振宇五金持續增加會員黏著度並提升客單價，截至目前，振宇五金的總會員數已突破53萬人，會員營收亦成長了14.3%，振宇五金上半年會員客單價提升至416元，年增1.01%。同時，會員來客數達到149萬人次，相較於2023年同期增加了11.8%。

振宇五金表示在會員經營上的成長，主要得益於今年上半年積極推廣的數位會員計畫，17至20歲的年輕族群在數位會員中顯著增長，去年增加2%的會員數，顯示出該計畫對年輕消費者的吸引力與有效性。

在市場拓展與門市改裝方面，振宇五金持續每年以10%的速度擴展市場，並同步進行門市改裝。根據公司數據，經改裝後的門市平均營業成長率達到7.9%。截至今年上半年，振宇五金的門市總坪效近10萬，顯示出其市場競爭力的進一步提升。

並且振宇五金布局永續發展與智慧回收，推動市場成長，今年因應永續發展委員會成立，引進第二代智能回收機，並與和全豐光電合作，計劃首站在台中總部旁的經貿概念店啟動智慧回收機，提供高效率的回收服務，智慧回收機受理回收的品項包含寶特瓶、電池等可回收物，預計每月可引導來客數達10,500人次，進一步增加營運成長動能。

振宇五金董事長曾善表示，智慧回收的時代已經來臨，預計在全省十家振宇五金賣場啟動智能回收機，為社區提供更便捷的回收管道，達成資源循環的目標。

除推動環保以外，振宇五金也增加長照輔具商品銷售服務，該服務結合了公司的「點工成金」專案，提供一條龍式的輔具安裝服務，從選購到安裝，減少安裝過程中的不便。曾善表示，新增的長照輔具商品銷售與安裝服務，進一步體現了公司對社會福利的重視。

布局 輔具 長照

延伸閱讀

振宇五金布局長照 永續發展與智慧回收助推市場成長

振宇五金布局長照 永續發展與智慧回收助推市場成長

賴總統：健康台灣 推偏鄉、防癌醫療與長照3.0

影／台灣即將進入超高齡社會 賴清德推長照3.0

相關新聞

台商下一步？電梯大老許作名：地緣政治下將往這四大地區布局

永佳捷電梯董事長許作名21日晚間出席由台北企業經理協進會與上海銀行文教基金會主辦的「與企業家有約講座」，許作名指出，儘管...

財政部：毛經濟範圍延伸 寵物殯葬營業額5年增近10倍

財政部今天發布統計指出，近年寵物逐漸被視為家庭成員的一份子，「毛經濟」範圍持續延伸，毛小孩臨終送行商機成長，反映在數據上...

矽水膠搶攻大陸市場 望隼：下半年營收將逐季成長

隱形眼鏡代工廠望隼今舉辦法說會，總經理石安表示，今年6月取得大陸矽水膠透片證照後，已在8月在開始出貨，矽水膠產品毛利率較...

中石化積極活化土地資產 處分利益約25.6億元

中石化（1314） 致力永續經營、推動石化和土開雙主軸發展，多角化布局已逐現成果。於22日全數順利開標，總計標金為新台幣...

遠東醫電與雙和醫院簽署MOU 國際醫療布局再下一城

國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電科技攜手臺北醫學大學部立雙和醫院合作發展智慧醫療，22日由遠東醫電董事長鄧俊男、雙和醫院...

泓德能源新視覺設計曝光 目標成為國際智慧電力公司

太陽能股泓德能源-創（6873）全新視覺識別設計正式曝光，品牌標誌以象徵智慧、科技的藍色與代表永續、綠能的綠色，架構成立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。