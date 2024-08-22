振宇五金營運有望挑戰歷史次高 積極切入環保、長照

振宇五金（2947）受惠會員經營及市場拓展方面持續拓展，上半年營運繳出亮眼成績。振宇五金22日表示，台灣屋齡持續老化，舊屋修繕市場可期，今年整年營運有望回到2022年的歷史次高。

振宇五金持續增加會員黏著度並提升客單價，截至目前，振宇五金的總會員數已突破53萬人，會員營收亦成長了14.3%，振宇五金上半年會員客單價提升至416元，年增1.01%。同時，會員來客數達到149萬人次，相較於2023年同期增加了11.8%。

振宇五金表示在會員經營上的成長，主要得益於今年上半年積極推廣的數位會員計畫，17至20歲的年輕族群在數位會員中顯著增長，去年增加2%的會員數，顯示出該計畫對年輕消費者的吸引力與有效性。

在市場拓展與門市改裝方面，振宇五金持續每年以10%的速度擴展市場，並同步進行門市改裝。根據公司數據，經改裝後的門市平均營業成長率達到7.9%。截至今年上半年，振宇五金的門市總坪效近10萬，顯示出其市場競爭力的進一步提升。

並且振宇五金布局永續發展與智慧回收，推動市場成長，今年因應永續發展委員會成立，引進第二代智能回收機，並與和全豐光電合作，計劃首站在台中總部旁的經貿概念店啟動智慧回收機，提供高效率的回收服務，智慧回收機受理回收的品項包含寶特瓶、電池等可回收物，預計每月可引導來客數達10,500人次，進一步增加營運成長動能。

振宇五金董事長曾善表示，智慧回收的時代已經來臨，預計在全省十家振宇五金賣場啟動智能回收機，為社區提供更便捷的回收管道，達成資源循環的目標。

除推動環保以外，振宇五金也增加長照輔具商品銷售服務，該服務結合了公司的「點工成金」專案，提供一條龍式的輔具安裝服務，從選購到安裝，減少安裝過程中的不便。曾善表示，新增的長照輔具商品銷售與安裝服務，進一步體現了公司對社會福利的重視。