財政部：毛經濟範圍延伸 寵物殯葬營業額5年增近10倍

財政部今天發布統計指出，近年寵物逐漸被視為家庭成員的一份子，「毛經濟」範圍持續延伸，毛小孩臨終送行商機成長，反映在數據上，寵物遺體處理業的營業額，112年達新台幣1.3億元，5年大增9.8倍。

財政部今天發布統計通報指出，死者為大，依不同宗教、地區等喪葬禮俗置辦逝者身後事宜，向來受到民眾重視；而隨著寵物逐漸被視為家庭成員的一份子，毛小孩殯葬需求成長。

財政部統計處表示，加上農業部於112年放寬寵物殯葬合法門檻，促使更多業者投入，國內殯葬及寵物生命紀念相關服務業，近年家數穩定小幅上升，112年為4524家，5年來增幅約10%。

財政部統計處數據顯示，殯葬業以「殯葬禮儀服務」為大宗，112年家數3661家，占整體殯葬業8成1，銷售額155.8億元，約占6成4；其中，寵物屍體處理業營業額1.3億元，雖然占比極低，但5年來增9.8倍，顯示隨「毛經濟」範圍持續延伸，寵物臨終送行商機也在加溫。

此外，財政部統計處表示，殯葬業主要分布於人口較多的縣市，112年台北市平均每家殯葬業銷售額達3622萬元，遠高於全台平均539萬元，主因大型禮儀公司設立於台北市，並經營跨區服務。

財政部統計處指出，其餘多數縣市介於300萬至540萬元，雖偶爾受高額殯葬案件影響，但在民眾多已認同火化及環保自然葬俗下，各縣市平均每家銷售額大致維持在一定區間內，變動起伏並非顯著。