中石化積極活化土地資產 處分利益約25.6億元

中石化（1314） 致力永續經營、推動石化和土開雙主軸發展，多角化布局已逐現成果。於22日全數順利開標，總計標金為新台幣76.17億元，依據中石化公告資訊預期處分利益約25.6億元，將可充實營運資金。

近年來雖持續面臨中國大陸同業過度擴產的激烈競爭，公司仍努力突圍、精進營運，以頭份廠為基地積極轉型，除開發精細化工及特化品，對新事業開發也不停歇，不斷提升競爭力及開拓新商機。土開方面多點並進，欲乘台灣景氣在此波AI浪頭逐起、台積電（2330）設廠高雄楠梓和宣布加碼增建第三座奈米廠之勢，加上台商大舉回流，外商挺進等市場機遇來活化國內土地資產，為公司及投資人帶來最大化之收益。

公司近期公布2024上半年度財報，總體表現較去年同期大幅成長，乃受惠於下游需求復甦，合併營收為新台幣（以下同）166.8億元，較去年同期大幅成長38%；另也受益於原料成本優勢，主產品CPL獲利優於同期，加上此期間各廠稼動率提升致閒置產能虧損下降，本業虧損較去年同期縮減14.8億至-2.5億；業外收入之貢獻包含認列第1季土地出售損益、投資性不動產評價利益、子公司獲利上升等；上半年合併稅後淨利4.6億元，較去年同期增加124% （EPS：新台幣0.12元/股），展現經營團隊營運策略發酵之成果。

在土開方面，積極規劃所持有的投資性不動產之布局，大力推動亞灣區土地活化。今年(2024)第1季成功售出高雄前鎮區經貿段土地予華友聯（1436），也委託戴德梁行辦理高雄楠梓／亞灣等四宗土地標售案，於22日全數順利開標，總計標金為新台幣76.17億元，依據中石化公告資訊預期處分利益約25.6億元，將可充實營運資金。

綜觀本次標售結果，四宗土地全數標脫，共計吸引12標封參與投標，其中楠梓第82期重劃區及亞灣70期重劃區土地，競爭尤激烈，足見高市政府近年力拼產業轉型及升級，已現成果，且今上半年高市招商金額居全台之冠，深獲市民及投資人肯定，期盼未來這些土地，能規劃出更高水準建築，來成就高雄市貌更繁華美好的天際線，也為公司及投資人帶來最大化之收益。此外，前鎮區特貿五A部分今年初已將約3,000坪土地出租給美而快，其餘土地則持續進行招租以活化資產。海外土地開發，則偕同關聯企業與越南當地不動產商合作，投入工業區的開發及運管。

而頭份廠做為重要轉型基地。公司於2023年底將該廠己內醯胺（CPL）產線除役，將資源轉投入高值、升級石化產品及綠色轉型。該廠目前已建成的精細化工廠著重於量少但毛利高的產品；原規劃兩期建置，第一期產品去年已試產，第二期項目經過綜合考量市場狀況及投資效益，董事會近期已決議停止其建設，並評估於一期既有基礎上增加新能源、光學材料、電子化產品及綠色環保等領域產品，以發揮資本效益。公司同時也規劃高值利基、綠能環保及可循環再利用之事業開發，此外也規劃能源轉型策略包含燃氣發電機組，建置完成可自用或躉售，並也在探討氫能之發展。

而中石化高雄洲際碼頭儲槽則可增加原料調度彈性、減低原料波動衝擊並可行貿易操作。第一、第二階段儲槽建設已完工並開始營運，主要以自用為主，第三階段儲槽工程預計於2024年下半年完工。

展望未來，創造最大化收益在全球經濟風起雲湧之際，中石化秉持著誠信與創新的理念，抓住台灣景氣復甦、台商回流及外商進駐等機遇，積極轉型邁向永續經營。未來，中石化公司將繼續致力於多元化布局，審慎推動雙主軸業務，穩固獲利能力，為股東和投資者創造最大化收益，實現長遠發展目標。