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中石化四宗土地標售案22日全數開標 處分利益約25.6億元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

中石化（1314）積極規劃所持有的投資性不動產布局，大力推動亞灣區土地活化。繼今年第1季售出高雄前鎮區經貿段土地後，委託戴德梁行辦理的高雄楠梓、亞灣等四宗土地標售案，22日全數順利開標，總計標金為76.17億元，預期處分利益約25.6億元，將可充實營運資金。

中石化表示，本次標售結果，四宗土地全數標脫，共計吸引12標封參與投標，其中楠梓第82期重劃區及亞灣70期重劃區土地，競爭尤激烈，足見高雄市政府近年力拚產業轉型及升級，已現成果，且今上半年高雄市招商金額居全台之冠，深獲市民及投資人肯定，期盼未來這些土地，能規劃出更高水準建築，來成就高雄市貌更繁華美好的天際線，也為公司及投資人帶來最大化之收益。

此外，前鎮區特貿五A部分今年初已將約3,000坪土地出租給美而快，其餘土地則持續進行招租以活化資產。海外土地開發，則偕同關聯企業與越南當地不動產商合作，投入工業區的開發及運管。

而針對頭份廠運用，該公司於2023年底將該廠己內醯胺（CPL）產線除役，將資源轉投入高值、升級石化產品及綠色轉型。該廠目前已建成的精細化工廠著重於量少但毛利高的產品；原規劃兩期建置，第一期產品去年已試產，第二期項目經過綜合考量市場狀況及投資效益，董事會近期已決議停止其建設，並評估於一期既有基礎上增加新能源、光學材料、電子化產品及綠色環保等領域產品，以發揮資本效益。

公司同時也規劃高值利基、綠能環保及可循環再利用之事業開發，此外也規劃能源轉型策略包含燃氣發電機組，建置完成可自用或躉售，並也在探討氫能之發展。

至於中石化高雄洲際碼頭儲槽則可增加原料調度彈性、減低原料波動衝擊並可行貿易操作。第一、第二階段儲槽建設已完工並開始營運，主要以自用為主，第三階段儲槽工程預計於2024年下半年完工。

展望未來 創造最大化收益

在全球經濟風起雲湧之際，中石化公司秉持著誠信與創新的理念，抓住台灣景氣復甦、台商回流及外商進駐等機遇，積極轉型邁向永續經營。未來，中石化公司將繼續致力於多元化布局，審慎推動雙主軸業務，穩固獲利能力，為股東和投資者創造最大化收益，實現長遠發展目標。

中石化 土地標售 布局 重劃區

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