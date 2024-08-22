遠東醫電與雙和醫院簽署MOU 國際醫療布局再下一城

國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電科技攜手臺北醫學大學部立雙和醫院合作發展智慧醫療，22日由遠東醫電董事長鄧俊男、雙和醫院院長程毅君雙方共同簽署合作備忘錄，未來將攜手合作推動智慧醫療發展，初步將聚焦國際醫療應用等相關領域，期待彼此達成互惠互利的長遠目標。

遠東醫電長期耕耘智慧醫療相關軟硬體整合服務，不僅透過與微軟（Microsoft）等國際大廠策略聯盟，透過醫療雲端與AI工具，打造AI、自動化管理、數據、金融科技等整合技術。

遠東醫電致力協助海內外醫療院所在全球建置國際醫療服務平台，目前已陸續在歐洲、美國、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓、泰國相繼運作，未來將持續拓展至新加坡、中東、日本等國家。遠東醫電董事長鄧俊男表示，期待雙方合作，深化國際醫療服務與科技的結合，並開創國際醫療市場。

雙和醫院院長程毅君表示，科技進步飛速，該如何將臨床醫療服務與科技結合是目前各大醫院面臨的考驗，也是實現價值醫療，提供以病人為中心，個人化及高品質的醫療服務的關鍵。

程毅君指出，雙和醫院在今年4月加入衛生福利部新南向醫衛合作與產業發展計畫，7月起已陸續前往泰北、寮國等東南亞地區支援醫療服務並與當地醫療院所、醫學大學交流，與遠東醫電共組「醫衛新南向國家隊」並期待透過以醫帶產的合作策略，把台灣優質且獨特的醫療及科技技術帶進泰北及寮國等東南亞地區。