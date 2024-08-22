快訊

福建宣布即日起受理赴馬祖旅遊申請 觀光署回應了

獨／「考慮3天決定迎接挑戰」 賈永婕親曝接任台北101董事長原因

財政部證實了！台北101董事長由她出任 賈永婕曬美照：迎接新挑戰

遠東醫電與雙和醫院簽署MOU 國際醫療布局再下一城

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
遠東醫電與雙和醫院合作布局國際醫療，由遠東醫電董事長鄧俊男（右）與雙和醫院院長程毅君（左）代表簽署合作備忘錄。圖／遠東醫電提供
遠東醫電與雙和醫院合作布局國際醫療，由遠東醫電董事長鄧俊男（右）與雙和醫院院長程毅君（左）代表簽署合作備忘錄。圖／遠東醫電提供

國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電科技攜手臺北醫學大學部立雙和醫院合作發展智慧醫療，22日由遠東醫電董事長鄧俊男、雙和醫院院長程毅君雙方共同簽署合作備忘錄，未來將攜手合作推動智慧醫療發展，初步將聚焦國際醫療應用等相關領域，期待彼此達成互惠互利的長遠目標。

遠東醫電長期耕耘智慧醫療相關軟硬體整合服務，不僅透過與微軟（Microsoft）等國際大廠策略聯盟，透過醫療雲端與AI工具，打造AI、自動化管理、數據、金融科技等整合技術。

遠東醫電致力協助海內外醫療院所在全球建置國際醫療服務平台，目前已陸續在歐洲、美國、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓、泰國相繼運作，未來將持續拓展至新加坡、中東、日本等國家。遠東醫電董事長鄧俊男表示，期待雙方合作，深化國際醫療服務與科技的結合，並開創國際醫療市場。

雙和醫院院長程毅君表示，科技進步飛速，該如何將臨床醫療服務與科技結合是目前各大醫院面臨的考驗，也是實現價值醫療，提供以病人為中心，個人化及高品質的醫療服務的關鍵。

程毅君指出，雙和醫院在今年4月加入衛生福利部新南向醫衛合作與產業發展計畫，7月起已陸續前往泰北、寮國等東南亞地區支援醫療服務並與當地醫療院所、醫學大學交流，與遠東醫電共組「醫衛新南向國家隊」並期待透過以醫帶產的合作策略，把台灣優質且獨特的醫療及科技技術帶進泰北及寮國等東南亞地區。

國際醫療 新南向 東南亞 金融科技

延伸閱讀

獨／雙城論壇進度曝 9月初蔣萬安訪美前來不及、陸委會已核定MOU

葡萄王與泰國食品院簽署MOU 要促進台泰生技研發合作

王惠美推廣彰化旅遊 與新加坡旅行業協會簽MOU

基米與啟弘簽 MOU 開啟細胞及基因治療檢測新局

相關新聞

台商下一步？電梯大老許作名：地緣政治下將往這四大地區布局

永佳捷電梯董事長許作名21日晚間出席由台北企業經理協進會與上海銀行文教基金會主辦的「與企業家有約講座」，許作名指出，儘管...

遠東醫電與雙和醫院簽署MOU 國際醫療布局再下一城

國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電科技攜手臺北醫學大學部立雙和醫院合作發展智慧醫療，22日由遠東醫電董事長鄧俊男、雙和醫院...

泓德能源新視覺設計曝光 目標成為國際智慧電力公司

太陽能股泓德能源-創（6873）全新視覺識別設計正式曝光，品牌標誌以象徵智慧、科技的藍色與代表永續、綠能的綠色，架構成立...

海龍風電二氧化碳外洩案 東元負責統包工程：承擔責任、未來接單待評估

機電大廠東元今天下午表示，對於海龍離岸風電計畫彰化案場意外，東元會承擔相對應責任，照顧協助在醫院治療的施工人員，未來是否...

原任董事長鄭文隆去職後 台船董事會推選黃正弘代理董事長

台船（2208）原任董事長鄭文隆去職後，該公司董事會22日召開臨時董事會決議由經濟部法人代表黃正弘代理董事長職務。

偉康憑「3大秘密武器」入手高科技製造大單 總座：以AI為數據賦能

全球製造業在AI人工智慧浪潮的推動之下，也迎來前所未有的變革與契機。數位身分認證大廠偉康科技（6865）22日攜手合作夥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。