台寶生醫鏈結國內外資源 三箭齊發進軍國際市場

台寶生醫（6892）董事長郭旭崧22日表示，為掌握國內外政策紅利商機，公司經營團隊已準備就緒，將以三大策略加速進軍國際市場，打造台寶生醫成為擁有自有技術、財務健全與專業法規經驗的國際細胞新藥公司，同時結合AI與自動化科技，以突破性細胞醫療CDMO全球接單，帶領公司永續經營及穩定成長。

台寶生醫今年6月召開股東常會，完成董事全面改選，會後推舉陽明大學前校長郭旭崧出任董事長，希望透過其深厚的國內外醫界資源做鏈結，為經營團隊注入新氣象，郭旭崧22日首度代表台寶生醫對外說明未來營運方向。

郭旭崧指出，台灣再生醫療雙法的實施，明確細胞及基因治療產品的法源依據，有助接軌國際。此外，美國新版生物安全法（BIOSECURE Act）草案加速去中化，國際CDMO大廠皆已著手卡位美國擴廠，欲填補中國大陸廠商釋出的供應鏈商機，也給予台寶生醫一個絕佳機會，今年起將在既有基礎上，擴大征戰美國市場。

郭旭崧表示，未來將與執行長楊鈞堯將共同致力提升台寶生醫的國際能見度，已擬定三大策略帶領團隊進軍全球、拓展新局。

首先，台寶生醫正式踏入免疫疾病領域，與美國合作夥伴TRACT公司共同開發的調節型T細胞新藥TregCel（TRK-001）已獲FDA同意執行二期臨床試驗，日前台寶生醫再向台灣TFDA申請二期臨床試驗，適應症為治療腎臟移植抗排斥，將展開多國多中心臨床試驗。而與哈佛大學合作的基因修飾調節型T細胞也有所突破，已針對調節型T細胞的先進製程展開製程設計。

其次，台寶生醫透過過去半年和台中榮總聯手打下的基礎，積極推動端到端（end-to-end）的整合性CDMO服務，打造細胞醫療科技生態系。

楊鈞堯表示，細胞醫療產品從基礎研發到臨床試驗，或是從原料的細胞取得到產品回輸到正確病人身上，都必須與醫院端緊密合作。台寶生醫與台中榮總建立的全新商業模式，試行已有初步成效，後續將以此模式複製到美國市場，搶攻龐大的再生醫療商機。

最後，台寶生醫推進「去中心化」生產模式，但強調研發與製程開發中心化。同時導入自動化結合AI（人工智慧）影像辨識技術，建構獨特的CDMO與製程開發平台，爭取更大的商業價值。為此，台寶生醫已與哈佛大學人工智慧和自動化專家蕭育舜博士在美國創立的Streamline Bio公司合作，將導入全新技術加速細胞醫療生產自動化。

楊鈞堯指出，傳統藥廠的製造多採取集中化模式，以降低生產成本。考量細胞醫療產品的特性不同，所謂去中心化是指圍繞醫學中心建立區域性生產樞紐，縮短醫院及藥廠間在臨床端與製造端的距離，打造簡化的韌性供應鏈。

楊鈞堯進一步表示，細胞醫療產品的複雜度高，為避免人為操作的疏失，採取自動化生產有其必要性，而未來GMP廠將透過與Streamline Bio合作，導入結合AI影像辨識以及路徑規劃功能的機器手臂，取代無塵室的充填人力，進一步優化製程，有助提升量產規模與精進品質水準，並且降低整體成本。

AI及機器手臂結合的新穎技術，可解決過去機器手臂無法處理細胞醫療產線上軟管和軟袋的問題，以即插即用（plug-and-play）方式整合進細胞醫療CDMO領域，是Streamline Bio的獨創技術，而台寶將成為全球第一個導入該技術的生技公司，利用自動化產線解決細胞生產大量依賴人力、生產品質穩定度低的問題，未來將進一步真正落實去中心化生產。