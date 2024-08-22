中福股臨會全面改選董事 現任公司派守住經營權

紡織廠中福經營權之爭，中福今天公告第1次股東臨時會的董事改選結果，現任董事長陳建為首的團隊，在公司8席董事中（含4席獨立董事），取得過半的5席，經營權維持不變。

中福今天發布新聞稿表示，公司去年歷經暫停交易、財報重編等多項磨難，在現任團隊努力下，於去年9月14日起恢復買賣交易迄今。

在重整營運部分，中福持續穩定及活化現有資產及租賃業務，對耗工耗時無收益的項目會逐漸淡出。目前中和總部辦公室，除2樓辦公室自用外，其餘已出租；中壢廠區部分，由於部分廠房遭違法拆除，使建物恐有結構安全疑慮，以致無法招攬優良廠商進駐，未來計畫整體廠區重新整建規劃。

中福表示，接下來計劃與優質、有潛力的企業洽談合作開發資產，包括建設開發、太陽能、長照、冷鏈、物流等領域，希望為中福創造新的商業機會，增加股東權益報酬。

中福21日舉辦股東臨時會，董事全面改選，今天公告選舉結果，現任董事長陳建為首的公司派，以5：3，擊退前董事長黃立中為首的前公司派，守住經營權。

根據中福今天公告的當選名單，現任公司派取得3董2獨董，包括力大資本取得3席董事，代表人為陳建、陸榮木、蔡沛珊，以及陳建推舉的高榮志、吳進成等2席獨董。前公司派則拿下1董2獨董，包括中福整合行銷代表人黃立中，以及黃立中推舉的楊智閔、江嘉芸等2席獨董。

不過中福股東臨時會中通過臨時動議，指董事黃立中、及獨立董事楊智閔、江嘉芸等3席前公司派董事，未通過競業禁止限制，不得接觸公司財務、業務資料。上述內容遭投保中心當場指出不符公司法，表示異議。