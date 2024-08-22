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振宇五金布局長照 永續發展與智慧回收助推市場成長

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
振宇五金董事長曾善。記者林海／攝影
振宇五金董事長曾善。記者林海／攝影

會員經營及市場拓展有成，振宇五金表示，今上半年會員客單價提升至416元，較2023年同期的409元成長1.01%，同時會員來客數達到149萬人次，相較於2023年同期增加了11.8%。

振宇五金表示，截至目前總會員數已突破53萬人，會員營收亦成長了14.3%，而在會員經營上的成長，主要得益於今年上半年積極推廣的數位會員計畫，17至20歲的年輕族群在數位會員中顯著增長，較2023年增加了2%的會員數，顯示出該計畫對年輕消費者的吸引力與有效性。

振宇五金也說，今年積極推動環保永續發展，因應永續發展委員會的成立，展開了減碳大作戰，並首度引進全新第二代智能回收機，與和全豐光電業者合作推動資源永續循環工作，計劃首站在台中總部旁的經貿概念店啟動智慧回收機，提供高效率的回收服務。

振宇五金表示，智慧回收機受理回收的品項包含PET寶特瓶、電池，能自動辨識並分類可回收物，消費者只需簡易操作即可完成回收，而為了推動環保回收，也與全省和全豐回收機合作推出回收寶特瓶與廢電池的行銷活動，讓消費者在參與環保行動的同時，也能獲得豐富的回饋，預計此活動每月可引導來客數達10500人次，進一步增強營運成長動能。

在市場拓展與門市改裝方面，振宇五金表示，持續每年以10%的速度擴展市場，並同步進行門市改裝。根據公司數據，經改裝後的門市平均營業成長率達到7.9%，截至2024年上半年，振宇五金的門市總坪效近10萬，顯示出其市場競爭力的進一步提升。

除了推動環保，振宇五金也正式推出長照輔具商品銷售服務，滿足有長期照護需求的家庭。該服務結合了公司的「點工成金」專案，提供一條龍式的輔具安裝服務，從選購到安裝，振宇五金全方位支持長照需求者，讓他們無縫接軌地使用輔具，減少安裝過程中的不便。

環保 輔具

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