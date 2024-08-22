中鴻開9月盤價 三大主力鋼品跌500至600元

中鴻（2014）22日開出9月內銷盤價，熱軋每公噸調降600元，冷軋和鍍鋅品項則每公噸均降價500元；至於10月交貨的外銷盤價，則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，受中國大陸高溫洪澇、亞洲雨季及歐洲暑休等季節性因素影響，近期鋼鐵市場進入淡季、需求放緩，國際鋼市呈現階段性調整。

另一方面，美國勞工部公布7月CPI年增率降至2.9%，是自2021年3月以來首度低於3%，市場普遍預期聯準會 （Fed）可望於9月展開降息，將有助緩解高利率環境，並提升消費與投資需求，預計對全球經濟溫和復甦具穩定作用。

至於在鋼鐵供需方面，中國大陸國統局數據顯示，7月粗鋼日均產量267.55萬公噸，已降至近年內低點，更較上月大降12.4%，顯示鋼廠因虧損已擴大減產幅度。

預計隨著大規模設備更新、消費品以舊換新等政策逐步推展，加上官方粗鋼平控及秋冬季環保限制，第4季鋼材供需將漸趨平衡，有利亞洲鋼市穩定。

中鴻強調，總體來看，近來市場超跌已導致鋼廠虧損降產，待季節性因素緩解後，鋼材供需有望加速平衡。不過，該公司考量國內仍面臨低價進口鋼品擾市，為協助客戶加速去化庫存，並維持接單及營運動能，此次盤價採取適度調降作法。