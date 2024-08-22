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泓德能源新視覺設計曝光 目標成為國際智慧電力公司

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
泓德能源新視覺設計曝光。圖片提供/泓德能源
泓德能源新視覺設計曝光。圖片提供/泓德能源

太陽能泓德能源-創（6873）全新視覺識別設計正式曝光，品牌標誌以象徵智慧、科技的藍色與代表永續、綠能的綠色，架構成立體的字母H（HDRE），同時形成電力的符號，藉此詮釋泓德能源專注於電力相關領域的發展，目標成為國際智慧電力公司。不同色塊的組合象徵串聯，代表泓德能源透過智慧綠電系統調節電力並共享能量，透過「智慧綠能、隨手可得」創造「家家光充儲、戶戶碳中和」的願景

泓德能源自2016年創立至今，從光電案場的開發出發，經歷三次轉型，以推動智慧電力服務，朝向國際智慧電力公司邁進。2024年，泓德能源正式進軍國際市場，目前已於日本、澳洲設立分公司並有具體商務進展，9月底改列一般板上市。董事長謝源一表示，我們一心想打造一個國際智慧電力公司的品牌，加上集團的業務範圍涵蓋一般消費者，一個可以容易理解並記憶，且兼具現代感與國際化的標誌至關重要。

除此之外，泓德能源也於今年正式推出自有品牌TITAN，涵蓋範圍包含智慧綠能管理平台、表前與表後相關儲能與充電樁設備，以及充電專用站。總經理周仕昌表示，泓德能源位於花蓮的E-dReg併網型儲能案場，已於6月下旬正式上線參與日前輔助服務市場，該案場使用自有品牌的表前儲能櫃以及EMS能源管理系統，上線至今得標率100%，系統往返轉換效率大於90%，成效優異。

此外，充電專用站也將於第4季陸續上線，2024年啟動服務的地點包含桃園與台中。自有品牌的充電樁設備，未來不僅用於自有充電專用站，同時也已銷售至連鎖停車場業者以及新建社區與大樓。泓德能源全新品牌標誌的色塊組合設計，也呼應了集團內所有解決方案與設備，皆透過智慧綠能管理平台進行串聯。

泓德能源新視覺設計曝光。圖片提供/泓德能源
泓德能源新視覺設計曝光。圖片提供/泓德能源
泓德能源董事長謝源一(左)、總經理周仕昌(右)。圖片提供/泓德能源
泓德能源董事長謝源一(左)、總經理周仕昌(右)。圖片提供/泓德能源

充電樁 太陽能 泓德能源 綠能 綠電 願景

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