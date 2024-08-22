海龍風電二氧化碳外洩案 東元負責統包工程：承擔責任、未來接單待評估

機電大廠東元今天下午表示，對於海龍離岸風電計畫彰化案場意外，東元會承擔相對應責任，照顧協助在醫院治療的施工人員，未來是否影響風電案場接單，仍須評估。

東元下午受邀參加券商舉辦AI產業鏈主題式業績發表會，法人問及海龍離岸風電計畫彰化案場意外後續處理，東元發言人簡世雄表示，目前仍有施工人員在醫院接受治療，東元期間會全力照顧協助，會承擔相對應責任。

他不諱言表示，相關意外難免牽動未來風電案場布局，接單是否影響仍須評估。

展望智慧能源事業營運，簡世雄預期，第4季智慧能源事業群業績可較第3季成長，今年全年智慧能源事業群業績可成長，受惠較高毛利的綠能相關工程及產品等營收增加，智慧能源事業毛利率可成長。

在綠色能源，簡世雄透露，東元積極布局氫能項目，包括燃料電池、加氫站工程、以及制氫設備周邊等。

海龍離岸風電計畫彰化案場，20日上午發生消防氣體外洩意外，負責統包工程的東元20日表示，現場主管已在第一時間報案消防局處理，並立刻將受傷工人送往醫院。東元21日進一步表示，工地已暫停工全面檢查工安中，預計可能損失或影響，正檢視評估統計中。