偉康憑「3大秘密武器」入手高科技製造大單 總座：以AI為數據賦能

全球製造業在AI人工智慧浪潮的推動之下，也迎來前所未有的變革與契機。數位身分認證大廠偉康科技（6865）22日攜手合作夥伴Denodo、Profet AI於新竹召開「AI 賦能智慧製造」研討會，而總經理陳怡良也親自出馬，與來自各地的專家學者進行深度交流。陳怡良分享，未經整理的數據資料，不僅龐大也相當雜亂，而偉康憑藉AI技術打造3大主力產品，幫助企業在激烈的市場競爭中取得先機，也成功搶下高科技製造業大單。

陳怡良表示，全球市場供應鏈競爭日漸升溫，大廠為了更快速的適應市場變化，也必須更快速的去瞭解市場上各種最新的數據資料，不過並非是有「數據」就好了，而是要有「精準的」、「有意義」的數據，若大廠只是單純的看未整理過的數據，只會讓決策失準，而偉康透過將AI技術導入旗下「數據中台」等產品，讓智慧製造效率更加，決策的目標也更加精準。

據悉，近期偉康已成功協助多家國際製造業者，打造「數據中台」解決企業大廠跨國即時業務戰情室的痛點，並助力高科技製造業者提升產能與營運效能。陳怡良指出，「數據中台」不僅只是一套數據整合平台，而是一套能提供企業大廠在智慧製造過程中，快速獲得「智能決策」的強大引擎，製造業客戶能夠透過偉康提供的產品服務，即時進行數據分析，也能幫助企業在激烈的市場競爭中取得先機。

陳怡良坦言，企業大廠最首要的需求，其實不外乎以「小而美」、「速度快」為主，而團隊透過把AI人工智慧技術導入產品當中，提供客戶「一站式的數據解決方案」，手把手的帶領客戶了解遇到各個問題時，並以「智能決策」的方式，實際的讓客戶了解遇到不同的狀況時，該怎麼做才能快速化解危機。事實上，偉康提供的產品也可以稱為「企業智能決策引擎」，提供客戶以統一的高標準，提升自身的整體品質，並且偉康從落地、到導入，都將會全程陪同，企業客戶遇到問題時，也都會隨時出現提供協助。

陳怡良透露，旗下一站式數據平台服務，提供旗下客戶透過即時數據，更細微、且透徹的了解供應鏈現況，他分享，「資源可以由上而下分配，營運則是由下而上優化」，藉此創造智慧循環，驅動智能決策。而隨著 AI 技術的不斷進步，數據洞察是驅動 AI 應用的基石，偉康數據長介紹了如何讓AI 技術協助企業知識資產化，以構建一個永續發展的智庫。他表示：「AI 不僅僅是技術工具，更是企業知識管理和決策支持的核心。我們希望藉由 AI 幫助企業積累知識，實現永續發展的目標。」Profet AI 亦在活動間分享了眾多建立模型優化製程的案例，激發大家的思考。

根據公開資料顯示，偉康主要提供的產品服務共有三項，第一項「偉康元數據管理平台」：將能協助客戶實現數據知識化，快速建立企業數據鳥瞰圖，實現數據隨手即用的同時也保護數據本身取用的安全防護。第二項「Denodo虛擬化平台」：則能夠提供即時的資料整合，和強大的查詢能力，並能支持跨多種數據來源的無縫整合。第三項「偉康AI知識庫」：則能實際帶領企業客戶實現AI知識在地化，並進一步強化企業數據防護，快速提供AI訓練知識時也讓知識足跡留存復盤。

偉康今日召開「AI 賦能智慧製造！看製造業如何透過即時數據驅動智能決策」研討會，吸引眾多業界領袖和專業人士參與，同時邀請台灣人工智慧協會秘書長謝禮宗，分享 AI 三大要素演算法、領域知識與好的數據，缺一不可，而 AI 也將會是賦能企業持續改善、優化的開始。活動中偉康也分享數據驅動的智能決策平台，如何透過資料虛擬化和數據編織技術，實現即時分析，協助製造業落實智慧工廠、智慧供應鏈，最終達到智慧企業的永續發展；Denodo 也藉由 ASML 等國際案例展示了數據變現的落地情況。