快訊

烏克蘭入侵俄被視為重大挑釁 美方評估：俄羅斯恐在「這天」發動襲擊

最正三寶！她衝馬路險被撞秒露「甜笑道歉」 網瞬間融化氣消：這次就算了

獨／PTT驚傳遭駭客入侵！國際駭客聲稱取得資料庫紀錄 鄉民個資目前暫未流出

台商下一步？電梯大老許作名：地緣政治下將往這四大地區布局

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
永佳捷電梯董事長許作名。記者朱曼寧／攝影
永佳捷電梯董事長許作名。記者朱曼寧／攝影

永佳捷電梯董事長許作名21日晚間出席由台北企業經理協進會與上海銀行文教基金會主辦的「與企業家有約講座」，許作名指出，儘管近年國內資金充裕，讓股市、房市相當熱絡，不過面對未來的地緣政治風險加劇，預期台商將轉往東南亞、中美洲、北美或是印度布局

此次講座聚焦在台灣企業在大陸發展與的經驗和家族企業傳承的挑戰，出席講者包括企業家協進會理事長李永然、華信統領企管總經理袁明仁、萬德國際集團莊文甫。

談到家族傳承，許作名表示， 台灣不少企業第一代都是超人、膽識過人的冒險家，到了第二代往往要證明自己比上一代強，繼承演出卻狀況連連，而家族企業傳承要看「意願」與「能力」，且二代與創業第一代時空背景已然不同，沒有可比性，不需要證明什麼，建議穩步經營並善於聘用專業經理人，才是長遠之道。

針對近期地緣政治演化局勢，許作名指出，4~5年前不少大陸台商逐步把資金陸續轉回台灣，是促成台灣股市和房地產熱絡的原因之一，不過，未來風險仍大，預期轉向東南亞、中美洲、北美或是印度布局是分散風險的趨勢。

許作名進一步指出，尤其11月的美國總統大選，民主黨賀錦麗與共和黨川普競爭激烈，不論誰當選對企業的布局都會有不同思維，因此全球政經局勢詭譎多變，台灣家族企業將面對更複雜的經營條件，不確定性高，挑戰也越來越大，經營將會越艱辛，然而資本發展從來都是辛苦的事。

許作名為兩岸電梯界大老，曾獲全球電梯界具影響力殊榮唯一的台商，2014-15年間帶領上海永大團隊，讓永大電梯這個僅為地區性品牌，衝向全球前十大的關鍵人物之一。

不過，在躍升國際大企業之後，卻引來包括全球第一的奧的斯（美商Otis）、全球第二迅達（瑞士Schindler)、日商日立（Hitachi）等「國際大企」覬覦，最後引發經營權大戰。永大電梯最終於2022年下市，成為日立全資子公司，而許作名也與當初一起合作，力爭永大經營權保衛戰的寶佳機構另立門戶，創立永佳捷MASADA電梯公司。

許作名日前出版「台灣資本1949~台商學」一書，書中以過來人身分探討台商在大陸經商的經驗、揭櫫永大經營權之爭的重要啟示，也探討台商現在面臨中美競爭與地緣政治風險的挑戰下何去何從，提供給企業新思路，已成為商界推薦的教科書。

台商 布局 永大 經營權

延伸閱讀

星總理示警美中競爭為地緣隱憂 學者：管理風險是重點

北市老宅增設電梯補助去年僅12案 乏人問津原因曝…

六旬父母住2樓搭電梯遭酸「就是懶才生病」 他氣炸：有繳錢憑什麼

男拿電池進電梯…下秒竟「起火爆炸」 一票人嚇傻

相關新聞

台商下一步？電梯大老許作名：地緣政治下將往這四大地區布局

永佳捷電梯董事長許作名21日晚間出席由台北企業經理協進會與上海銀行文教基金會主辦的「與企業家有約講座」，許作名指出，儘管...

央行「最嚴限貸令」出爐 強碰20年來最大交屋潮

中央銀行昨（21）日籲請國內銀行自主控管不動產貸款總量，各界解讀為抑制過熱房市，住商機構觀察內政部數據，2022年全台住...

泓德能源新視覺設計曝光 目標成為國際智慧電力公司

太陽能股泓德能源-創（6873）全新視覺識別設計正式曝光，品牌標誌以象徵智慧、科技的藍色與代表永續、綠能的綠色，架構成立...

海龍風電二氧化碳外洩案 東元負責統包工程：承擔責任、未來接單待評估

機電大廠東元今天下午表示，對於海龍離岸風電計畫彰化案場意外，東元會承擔相對應責任，照顧協助在醫院治療的施工人員，未來是否...

原任董事長鄭文隆去職後 台船董事會推選黃正弘代理董事長

台船（2208）原任董事長鄭文隆去職後，該公司董事會22日召開臨時董事會決議由經濟部法人代表黃正弘代理董事長職務。

偉康憑「3大秘密武器」入手高科技製造大單 總座：以AI為數據賦能

全球製造業在AI人工智慧浪潮的推動之下，也迎來前所未有的變革與契機。數位身分認證大廠偉康科技（6865）22日攜手合作夥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。