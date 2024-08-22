台商下一步？電梯大老許作名：地緣政治下將往這四大地區布局

永佳捷電梯董事長許作名21日晚間出席由台北企業經理協進會與上海銀行文教基金會主辦的「與企業家有約講座」，許作名指出，儘管近年國內資金充裕，讓股市、房市相當熱絡，不過面對未來的地緣政治風險加劇，預期台商將轉往東南亞、中美洲、北美或是印度布局。

此次講座聚焦在台灣企業在大陸發展與的經驗和家族企業傳承的挑戰，出席講者包括企業家協進會理事長李永然、華信統領企管總經理袁明仁、萬德國際集團莊文甫。

談到家族傳承，許作名表示， 台灣不少企業第一代都是超人、膽識過人的冒險家，到了第二代往往要證明自己比上一代強，繼承演出卻狀況連連，而家族企業傳承要看「意願」與「能力」，且二代與創業第一代時空背景已然不同，沒有可比性，不需要證明什麼，建議穩步經營並善於聘用專業經理人，才是長遠之道。

針對近期地緣政治演化局勢，許作名指出，4~5年前不少大陸台商逐步把資金陸續轉回台灣，是促成台灣股市和房地產熱絡的原因之一，不過，未來風險仍大，預期轉向東南亞、中美洲、北美或是印度布局是分散風險的趨勢。

許作名進一步指出，尤其11月的美國總統大選，民主黨賀錦麗與共和黨川普競爭激烈，不論誰當選對企業的布局都會有不同思維，因此全球政經局勢詭譎多變，台灣家族企業將面對更複雜的經營條件，不確定性高，挑戰也越來越大，經營將會越艱辛，然而資本發展從來都是辛苦的事。

許作名為兩岸電梯界大老，曾獲全球電梯界具影響力殊榮唯一的台商，2014-15年間帶領上海永大團隊，讓永大電梯這個僅為地區性品牌，衝向全球前十大的關鍵人物之一。

不過，在躍升國際大企業之後，卻引來包括全球第一的奧的斯（美商Otis）、全球第二迅達（瑞士Schindler)、日商日立（Hitachi）等「國際大企」覬覦，最後引發經營權大戰。永大電梯最終於2022年下市，成為日立全資子公司，而許作名也與當初一起合作，力爭永大經營權保衛戰的寶佳機構另立門戶，創立永佳捷MASADA電梯公司。

許作名日前出版「台灣資本1949~台商學」一書，書中以過來人身分探討台商在大陸經商的經驗、揭櫫永大經營權之爭的重要啟示，也探討台商現在面臨中美競爭與地緣政治風險的挑戰下何去何從，提供給企業新思路，已成為商界推薦的教科書。