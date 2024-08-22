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工研院「自主移動機器人聯盟」加速產業商用化步伐

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院成立的自主移動機器人聯盟，與智動協會合作推動繁體中文版的產品測試方法與安全規範標準，並攜手跨領域企業建立產品標章及第三方測試機制。圖左起為：自主移動機器人聯盟技術委員會主席張彥中、陽程科技業務黃崇維、艾訊產品經理丘孟鑫、台達電子經理林鴻輝、工研院機械所副所長楊秉祥、工研院量測中心資深工程師周俊宏、德凱宜特技術經理張堯凱。圖／工研院提供
工研院成立的自主移動機器人聯盟，與智動協會合作推動繁體中文版的產品測試方法與安全規範標準，並攜手跨領域企業建立產品標章及第三方測試機制。圖左起為：自主移動機器人聯盟技術委員會主席張彥中、陽程科技業務黃崇維、艾訊產品經理丘孟鑫、台達電子經理林鴻輝、工研院機械所副所長楊秉祥、工研院量測中心資深工程師周俊宏、德凱宜特技術經理張堯凱。圖／工研院提供

工研院攜手產業成立的自主移動機器人聯盟（Autonomous Mobile Robot Alliance; AMRA），於22日宣布與智動協會（TAIROA）合作推動繁體中文版的產品測試方法與安全規範標準，並攜手台達電（2308）、德凱宜特、中光電智能物流、博鈞科技等跨領域企業，建立產品標章及第三方測試機制，期盼藉此強化臺灣自主移動機器人產品競爭力，促進產業掌握全球新商機。

隨著全球AI人工智慧蓬勃發展，帶動自主移動機器人產業商機無窮，已廣泛應用於物流送貨、餐廳送餐、產線製程等領域，根據工研院產科國際所統計，預估自主移動機器人2025年全球市場規模可達90億美元。不過，目前國內市場尚無乏統一產品規範與標準，導致客戶較難辨別產品好壞，因此，儘速建立測試標準與安規勢在必行。

工研院副院長暨AMRA 推動召集人胡竹生表示，近年人工智慧技術日新月異，在實體機器人應用越來越廣，自主移動機器人多元應用場域、多樣功能需求，透過AI技術的加持，在各種場域導入物流搬運自動化時，可實現的工作場景越來越多，進一步協助提高工作效率。AMRA致力於自主移動機器人聯盟產品標準的制定與推廣，今年在標章、測試等領域已有實質突破。

在產品標章部分，台達電子新加坡團隊研發的Delta AIDEN成為第一個取得AMRA產品標章的海外自主移動機器人產品；在產品測試部分，德凱宜特與工研院已陸續投入資源建置第三方測試實驗室，由具備完整軟硬體自主物流解決方案的中光電智能物流、具備日本及海外服務實績的博鈞科技，提供實機支援驗證測試項目，該第三方測試服務有望於下半年面世。

面對自主移動機器人產業商機，工研院已擘畫「2035技術策略與藍圖」，在智慧生活應用領域中，積極推動下世代自主移動相關技術，以符合智慧城市發展需求。展望未來，AMRA也著手改版自主移動機器人產業共通通訊協定標準「AMRA-271 移動機器人-共通通訊協定」．將增修移動機器人在應用場域與其他自動化設備互動所需的通訊協定，預計2025 年完成，藉此加速應用導入與提升產品品質，為AMR製造商與使用者創造更大利益。

工研研頒發給台達電子團隊自主移動機器人產品標章，成為首個獲得標章的海外自主移動機器人產品。圖左起為台達電子經理林鴻輝、工研院機械所副所長楊秉祥。圖／工研院提供
工研研頒發給台達電子團隊自主移動機器人產品標章，成為首個獲得標章的海外自主移動機器人產品。圖左起為台達電子經理林鴻輝、工研院機械所副所長楊秉祥。圖／工研院提供

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