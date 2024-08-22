不再迷信風水？竹市房價狂漲「高架橋旁社區也瘋搶」 房仲點關鍵

新竹房價屢破新高，近日有網友在PTT上指出，高架橋旁的噪音問題應該會影響房價，但在新竹卻絲毫未見房價受到其影響？話題也引起網友熱議。信義房屋新竹中央店專員陳文豪表示，熱門社區即便是在高架橋旁，只要釋出還是會很快就賣掉，買家們更關心周邊商圈是否生活機能完善、交通便利性等因素，遠大於傳統風水考量。

陳文豪指出，以巨城商圈旁高架橋社區為例，熱門社區即使在高架橋旁，釋出後也會很快就賣掉，而鄰近高架橋旁4、5樓物件會賣久一點，價格也不會有太大的差異。相較於風水問題，高架橋旁的住宅更容易受到噪音與塵蟎問題困擾，不過現在噪音和塵蟎問題都可以透過氣密窗阻絕，因此接受度也相較以往更高。

陳文豪說，以新竹市區東大路、光復路、武陵路，巨城商圈周邊行情來看，高架橋旁的物件並無明顯價格差異，熱門社區即便是在高架橋旁，只要釋出還是會很快就賣掉，雖巨城商圈離竹科有段通勤距離，但離市區近換來更良好的生活機能。

陳文豪表示，巨城商圈周邊以3房加車位商品最受歡迎，近期實價登錄平均單價來到4字頭，附近多為中古屋齡約30年華廈，總價約1500萬至1600萬左右，雖然屋齡高，但低總價也吸引許多年輕工程師來看房。但因新竹人假日「不是在巨城，就是在前往巨城的路上」，因此可以有一台機車，作為假日車潮眾多時代步使用會更加便利。

信義房屋光埔特區店店長林詩偉表示，過去老一輩確實認為高架橋會帶來風水上的顧慮，然而，現在最受歡迎的電梯大樓商品裡，普遍都存在著風水問題，久而久之自然就不會有人認為那是一個問題，反倒是過去習慣住透天的買家，在購屋時會相比其他人更在乎風水。

林詩偉表示，常見民眾在窗前擺放大型綠色植物，或使用八卦鏡來改變氣場、能量，來改善高架橋可能帶來的風水影響，也有不少人請專業的民俗專家給予建議，即可簡單改善在意的高架橋風水問題。

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