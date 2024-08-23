台灣綠電屢創佳績 為何總與貪腐畫上等號？專家提解方

根據《遠見》8月號封面故事進行的民調，全台近7成民眾對台灣發展綠電沒有信心，認為官商勾結弊案過多，意味綠電在部分民眾心中，已與貪腐劃上等號。專家認為，會有這樣的狀況，與綠電市場自由化、發展再生能源同步推動步調過快有關，加上政治因素、媒體渲染，形成了刻板印象，而如何將綠電的貪腐標籤撕下，能源署也提出了解方。

為了緩減溫室效應對地球的傷害，全球各國紛紛制訂自己的淨零碳排目標，要求供應鏈進行能源轉型，歐盟CBAM（碳邊境調整機制）已於去年上路、美國也在推動類似制度，且全球重要指數如MSCI，也將永續目標納入評比，得分高低牽動投資人的青睞指數。總總原因，推動產業如火如荼的進行「綠化」大作戰。

而對台灣來說，推動再生能源還有更高一層的目的：提高能源安全。能源署副署長李君禮透露，目前台灣使用的能源，逾97％須靠進口，自產能源僅2-3％，而缺少石油、天然氣等自然資源的台灣，要提高自產能源，只能大力發展光電、風電、地熱……等再生能源。

民眾疑慮綠電，專家：因面臨兩項制約

因此，8年前蔡政府全力栽培台灣再生能源發展，並取得相當不錯的成績。台灣尼阿斯有限公司再生能源與永續顧問總監黃敬文指出，在亞洲區除中國以外，台灣就是最完善的再生能源市場，吸引許多外商前來投資，整個Business Model（商模）也建立起來了。

只是在這樣的佳績下，8年發展下來，民眾對再生能源的疑慮卻有增無減。《遠見》近期進行的最新民調統計，就有69.6％民眾認為「綠電市場不健全、易被大企業壟斷」、68.9％認為「官商勾結的弊案太多」，顯然已將貪腐的標籤貼在綠電上。賴政府上台後，法務部啟動「靖平專案」，訴求強力掃蕩綠能貪瀆，目前已查獲多位民意代表、公務員涉案。

圖／遠見雜誌提供

黃敬文認為，會出現這樣的囧境，在於過去台灣推動再生能源時，面臨兩項制約：一是非核家園，逼迫政府必須讓從無到有的再生能源產業不斷提速，為了求快，自然就會出現一些弊端。

另外一個因素是，台灣綠電市場自由化、發展再生能源同步推動，民眾對於「電價」有自己的既定想法，看到綠電的價格是傳統電價的數倍，自然會將貪腐的標籤貼在業者頭上。

「以歐洲來說，他們電業市場早在30、40年就已自由化，再生能源是最近這20年才在發展，這個觀念（電業市場自由化）太新了，而台灣社會其實並沒有那麼資本主義。」他解釋道。

翻閱最高檢查獲的所謂「綠能弊案」，重災區多屬土地開發案，而土地開發這個議題積累的弊案疑雲，數十年來在台灣所在多有。

再生能源開發，本質為土地開發

黃敬文坦言，所謂的再生能源開發，本質就是土地開發案，不論是陸域、海域，基本上就是將那塊土地拿去再利用，而一旦涉及到土地開發，就一定會有巨大的利益分配問題。綠能開發案雖說風險高，但相對的獲利也高，台灣民眾看到綠電價格那麼高，加上媒體、政治人物的推波助瀾，很自然就會將「圖利」標籤貼在業者身上。

另外，目前台灣的本土業者，正在學習歐美的發展方式，將開發與營運拆開，「有點像預售屋的概念，電廠就像那棟房子，開發商一蓋好就賣給營運商。」一家開發商底下會有多個專案，一個專案就是一個電廠，而每個專案的販售時間共有兩個，一是拿到許可、二是廠蓋完後，不了解狀況的人，容易讓人以為這家發商底下有多個「空頭公司」，特別是拿到許可就賣掉的第一種狀況，更讓人懷疑有「權力尋租」的空間。

「這種開發、營運拆開的模式，不能否認有不肖業者將之當作洗錢的方式，但以歐美市場來說，基本上沒有人是用這種方式來洗錢。」因為當整個制度跑得愈順、大家愈習慣，就不會有人認為這種開發模式有問題。換言之，這是民眾的信任問題。

習慣低電價，民眾不喜歡電廠賺錢

除了信任問題之外，另一個關鍵因素是，台灣民眾習慣低電價。「台電有被規定每年的毛利率是多少，這代表一件事，台灣民眾並不喜歡給台電賺錢。」所以當再生能源開發商的獲利超過10％的時候，就會覺得這是暴利、不合理。但其實再生能源在國外的發展狀況，業者獲利超過15％、20％的案例比比皆是，因為開發再生能源雖然獲利高，風險也不小。

他舉一個先前輔導的案件，這位外商先前看好台灣的再生能源市場，前期就砸了好幾千萬元，結果在今年初宣布退出台灣市場，「說退出就退出，幾千億元就這樣打水漂。」

「綠電貪腐這件事情被誇大了！」李君禮受訪時強調，雖然許多人對綠能存在貪腐說得繪聲繪影，但真的要他們舉例，其實只有少數個案，且這些個案是不是真的綠能貪腐，甚至都尚未定案，「99％的再生能源業者，其實都是正經在經營。」

他觀察，外界對綠電業者所謂的不當行為，大體上可以分為兩類：一是綠電蟑螂，這一部分人並非違法，而是利用政府的機制來套利。比如說過去大家在說的「饋線蟑螂」，跟台電申請發電容量後，占著茅坑不拉屎，等人出高價將手上的發電容量買走，類似「黃牛票」的概念。這部分必須要透過制度面去解決，而台電在先前已修改規則堵上漏洞，這類「饋線蟑螂」在近期幾乎已絕跡。

納入檢調，中央地方合作成立「打貪」平台

另一類則是存在真正違法行為，為了遏止，政府在2021年8月成立一個工作平台，將經濟部、內政部、農業部、法務部、地方政府……等各個行政機關納入，由於檢調單位也在工作平台中，相關部會只要聽到任何風吹草動，就會通知檢調機關進行實質調查「打貪」。

李君禮認為，過去綠能開發存在爭議，主要是一些人在能源轉型過程中生活遇到困境。例如漁電共生，過去地主和業者簽訂的契約，多忽略養殖戶的存在，導致他們的生計遇到困難，因此政府近期強調要「公正轉型」，將養殖戶的角色也納入到漁電共生的契約中，「如果養殖戶不同意，這塊地就不能用了。」並訂定每個漁電共生廠的覆蓋率、收穫率不能低於一定數字，整個案子才能繼續進行。

他說，民眾對於陌生、新的東西，心裡多多少少會感到恐懼，對於坊間一些錯誤理解，必須有耐心、不厭其煩的解釋。比如說，有些人擔心光電廠有所謂的熱島效應，「我們有去量過，光電廠跟附近村落的溫度並沒有不同，這都有科學數據。」或者是為了顧及民眾的「視覺」要求，相關單位持續滾動調整，訂定光電廠的景觀視覺標準，「目的都是希望大家能接受，唯有如此，台灣的能源轉型才能更順利推動。」

把錯誤的綠電「貪腐標籤」撕掉

要能達到淨零碳排的目標，貼在綠能身上的貪腐標籤必須被撕掉。李君禮坦言，「標籤一旦被貼上，就需要很多的努力才能把它撕下來，」如果大家一看到再生能源業者，就帶著有色的眼睛看待他們，質疑他們是不是又來吵土地、賺取暴利，這對99％的業者來說，都是莫須有的罪名。

儘管需要花上十多倍的努力，才有可能將貪腐的標籤給撕掉，但李君禮樂觀看待，隨著再生能源普及、民眾的概念變清晰後，加上政府隨時進行滾動式修正，減少轉型過程傷害到的族群，台灣的綠能終將能走出自己的一片天。

（本文出自2024.08.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）