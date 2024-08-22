乳牛量該增重、還是要減肥？ AI人工智慧科技秒判
酪農業是既辛苦又危險的產業，持續面臨人口短缺和經驗斷鏈的挑戰。工研院在農業部科技司與經濟部產業技術司經費補助下，共同整合農工科技，開發「乳牛3D體態辨識系統」，整合智慧感測器與AI人工智慧技術，精準快速掌握乳牛的胖瘦度分級，如同幫人類量測身體質量指數（body mass index；BMI），酪農可依照乳牛體態，及時調整出最佳的飼育配方與策略，提高照顧效率，讓乳牛頭好壯壯，穩定國產乳源。
臺南柳營是全國最大的酪農區及鮮乳產地，創立於1974年的「桂芳牧場」，第二代經營者曾仁瀚不遵循傳統勞力密集的經營管理方式，積極導入自動化設備及智慧科技，包括從紐西蘭引進外型好似旋轉木馬的圓盤式擠乳機，只需花費15分鐘就能擠好乳，減少人力作業負擔，也讓牛隻身處自在舒適的環境，擠出更香醇的乳汁；還有使用自動化仔牛餵乳機器人，能藉由電腦精準計算小牛的每日成長所需的進食量，確保每頭小牛健康成長。
曾仁瀚營造良好的飼養管理和獨立生產流程，讓桂芳鮮乳成為國內少數擁有產銷履歷的知名鮮乳品牌，如今桂芳牧場乳牛飼養規模已超過300頭，平日除了餵食、擠乳、清潔等工作，還有一項重要工作就是觀察每隻乳牛的體態。
畜試所指出，乳牛體態評分（body condition score；BCS）是判斷乳牛健康的重要指標，特別是在乳牛轉換期的體型胖瘦，會影響泌乳早期的酮症發生率及泌乳高峰期的乳量。傳統方式是目測巡檢，採人工紀錄經驗，不僅耗時多工，也難以聚焦體態異常的牛隻，無法即時提供牛隻健康照護及治療。
工研院智慧感測與系統科技中心執行長朱俊勳表示，乳牛3D體態辨識系統結合專家經驗與AI分析，針對乳牛體態、體型進行辨識，建立數位化的國內乳牛體型資料庫，能減少牛隻的花色和牛體清潔度的影像干擾，不但取代耗時耗力的人工量測，牧場管理者可根據3D影像辨識結果，精準判讀乳牛的胖瘦度分級，作為未來國內乳牛大數據統計分析資料庫的一環。
以飼養300多頭乳牛，平均日產量約5噸鮮乳的桂芳牧場為例，過去每天要安排1至2人，每日巡場檢查牛隻健康狀態，每人需花費1.5小時，導入技術後，利用RFID（無線射頻辨識, Radio-frequency identification）感測器，能清楚判定每頭牛隻身分，牛隻只要走進擠乳通道，一秒就完成每日體態健康檢測，省下來的人力更可專注在牛隻營養補給與照顧，讓牛隻產乳狀況更好。
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