毛小孩地位增 寵物殯葬業家數5年增1成

隨著寵物逐漸被視為家庭成員的一份子，毛小孩殯葬需求成長，加以農業部於2023年放寬寵物殯葬合法門檻，促使更多業者投入，致國內殯葬及寵物生命紀念相關服務業（殯葬業）近年家數穩定小幅上升，各年介於1.2％至3.4％，2023年為4,524家、5年增10.0％。

死者為大，依不同宗教、地區等喪葬禮俗置辦逝者身後事宜，向來受到國人所重視。殯葬業銷售額方面，2020年疫情期間為降低染疫風險，減少社交距離，告別儀式傾為從簡，又受2019年基數偏高影響，致減1成3，之後漸次回升，2023年為244.0億元，5年增9.1%。

殯葬業以「殯葬禮儀服務」為大宗，2023年家數3,661家，占整體殯葬業8成1，銷售額155.8億元，約占6成4，其中寵物屍體處理業營業額1.3億元，雖然占比極低，但5年來增9.8倍，顯示隨毛經濟範圍持續延伸，寵物臨終送行商機也在加溫。

殯葬業主要分布於人口較多之縣市，2023年台北市每家銷售額3,622萬元，遠高於全台平均539萬元，主因大型禮儀公司設立於該市，並經營跨區服務;其餘多數縣市介於300萬至540萬元，雖偶爾受高額殯葬案件影響，但在民眾多已認同火化及環保自然葬俗下，各縣市平均每家銷售額大致維持在一定區間內，變動起伏並非顯著。