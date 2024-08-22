高架橋影響房價？新竹房仲達人傳授奪「刀」術

近日在PTT上，有網友針對高架橋對風水的影響提出疑問，並指出高架橋旁的噪音問題應該會影響房價，「為何沒看到房價受到影響？」隨即引發眾多網友熱議「帝寶」、「風水是口袋夠的人才有資格在意的」、「竹北高鐵+高架橋，管他什麼風水」，顯示現代人對於傳統風水問題的態度轉趨開放。

信義房屋新竹中央店專員陳文豪指出，以巨城商圈旁高架橋社區為例，熱門社區即使在高架橋旁，房源釋出後也會很快就賣掉。僅管鄰近高架橋旁四、五樓物件會賣久一點，但價格也不會有太大的差異。相較於風水問題，高架橋旁的住宅更容易受到噪音與塵蟎問題困擾，不過現在噪音和塵蟎問題都可以透過氣密窗阻絕，因此買家的接受度也相較以往更高。

就新竹市區東大路、光復路、武陵路，巨城商圈周邊行情來看，高架橋旁的物件並無明顯價格差異，熱門社區即便是在高架橋旁，只要釋出還是會很快就賣掉，可見高架橋並不會直接影響房價，買家們更關心周邊商圈是否生活機能完善、交通便利性等因素，遠大於傳統風水考量。

陳文豪表示，雖然巨城商圈離園區有段通勤距離，但離市區近換來更良好的生活機能，其中以三房加車位商品最受歡迎，近期實價登錄平均單價來到4字頭，附近多為中古屋齡約30年華廈，總價約1,500萬至1,600萬左右，雖然屋齡高但低總價也吸引許多年輕工程師來看房。但因新竹人假日「不是在巨城，就是在前往巨城的路上」，因此可以有一台機車，作為假日車潮眾多時代步使用會更加便利。

信義房屋光埔特區店店長林詩偉表示，過去老一輩確實認為高架橋會帶來風水上的顧慮。然而，現在最受歡迎的電梯大樓商品裡，普遍都存在著風水問題，久而久之也就不會有人認為那是一個問題。反倒是過去習慣住透天的買家，在購屋時會相比其他人更在乎風水。林詩偉表示，常見民眾在窗前擺放大型綠色植物，或使用八卦鏡來改變氣場、能量，來改善高架橋可能帶來的風水影響，也有不少人請專業的民俗專家給予建議，即可簡單改善在意的高架橋風水問題。