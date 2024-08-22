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聽阿嬤的話 信義房屋陳威瑜領導團隊走出低潮

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋中和景新店店長陳威瑜從麥當勞餐廳襄理轉職當房仲，將速食店管理概念挪用到店務管理，屢創經營佳績。（圖:信義房屋提供）
信義房屋中和景新店店長陳威瑜從麥當勞餐廳襄理轉職當房仲，將速食店管理概念挪用到店務管理，屢創經營佳績。（圖:信義房屋提供）

信義房屋中和景新店店長陳威瑜從麥當勞餐廳襄理轉職當房仲，將速食店管理概念挪用到店務管理，屢創經營佳績，因帶店表現亮眼，勇於接受挑戰，接任業績低落的分店，並連續兩年成為中和區業績成長率第一的團隊！陳威瑜謹記著阿嬤從小就告訴他「對別人卡好，別人也會對你卡好」，並結合服務熱誠與源源不斷的創新經營點子，走出分店、串連社區，創造客戶、同仁與店績效的「微笑曲線」，帶領團隊迎向共好。

陳威瑜在上小學之前，都在嘉義和阿嬤一起生活，阿嬤總是用台語告訴他，「對別人卡好，別人也會對你卡好」，這份主動付出的善意是他奉行的人生準則，學生時期他在麥當勞打工，畢業後則留任擔任餐廳襄理，每每看見客人及員工因他的服務和協助露出滿意的笑臉，就能使他獲得成就感；一次陪家人看房時，陳威瑜接觸到了房仲的工作，房仲所需要的高度耐心、細心及專業度都和自己的特質不謀而合，且房仲是一個為他人找到「家」的職業，符合自己協助他人的人生志業，因緣際會下，就決定加入信義房屋。

接任店長後，陳威瑜秉持「異業可以為師」，將餐廳管理的概念使用分店上：他將店頭視為餐廳，連門牌及磁扣感應器等小地方的整潔都會顧及，窗明几淨的環境給予客戶良好的第一印象；接進委託的房屋物件，會加強與屋主端的溝通等機制，協助讓銷售更為順利；而分店的房仲，則放大每個人的特質跟專長，因材施教，讓大家相互合作，取代傳統印象中業務的單打獨鬥，不但培養了許多從菜鳥茁壯的專業房仲、更打造出年度成長率第一名的優秀業務。

陳威瑜提到，麥當勞提供的是平價飲食，都在乎每位顧客用餐完畢時臉上的「微笑曲線」，而房仲交易的是高單價的房屋物件，更要讓每一位客戶在過程中都覺得開心，並得到有品質和溫度的服務。

擔任業務時業績亮眼的陳威瑜，在接任店長後也屢屢創造分區第一的佳績，因為戰功彪炳，他配合公司經營考量下的調度，調任績效不佳的分店「救火」。他回憶剛接店時，店內氣氛低落，與低迷業績已形成惡性循環，他決定先和同仁改善關係開始，除了從聊天、互動中了解每一個人的特質外，在業績低迷時他還在夜間請全店吃雞排(象徵業績之意)、並為同仁準備水煮蛋(破蛋之意)，不但化解了店內因業績不佳的低迷氣氛，反而激發了同仁的動力。

陳威瑜深知，業績不佳，業務自己心裡一定也不好受，他以激勵代替責備，團結了全店，大家團體作戰，不但讓同仁產生向心力，也更有信心服務好客戶，他更帶領團隊走入社區，串聯在地商家，打造共同生活圈，讓更多人認識信義房屋，也獲得後續的服務機會，讓分店從全區倒數第一，一路進步到全區成長率第一名。

陳威瑜秉持著阿嬤的一句話，以善意和真誠面對世界，從對待同仁、分店經營、都運用自己一路所學和經歷，讓大家臉上掛著「微笑曲線」，當工作成為生活中一件快樂而有意義的事情，這份力量就可以成為做好客戶服務、促進店務成長的正向能量。

微笑曲線 房仲 麥當勞

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