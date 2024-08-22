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央行啟動「房貸減降令」 北市仲介公會：扼殺房市買氣

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

央行啟動「房貸減降令」，銀行端對不動產放款業務全面緊縮銀根；台北市不動產仲介公會表示，在補貼政策及金融管控並存的狀況下，民眾及業者都有點無所適從，必須重新適應；公會建議，民眾隨時培養良好的信用狀況，降低衝擊。

日前行庫陸續緊縮房貸、貸款額度從8成~8成5，驟降至6成~7成，貸款利率也從1.8%~2%，上升至2.5%~2.8%，還包括審核時間及撥款時間拉長等等，成屋交易市場陷入緊張氛圍。

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，隨著股市大好，房市也跟著活絡，在8月份新青安優惠房貸政策屆滿一年之際，卻出現銀行緊縮房貸金融現象。而根據台北市不動產仲介公會最新統計，台北市實價登錄總價來到2,700萬元，房貸額度大降、自備款大增，影響甚大。

蘇金城舉例，以平均成交總價2,700萬元試算，2成自備款約540萬元、3成自備款810萬元、4成自備款1,080萬元，試想原本1.5成自備款僅需準備約400萬元，現在銀行端一下子房貸緊縮，買方自備款要增加140萬元至680萬元，幾乎是扼殺了買氣

蘇金城指出，政府政策方向驟變，民眾跟業者都很無奈，但也只能去適應調整；他建議，無論景氣好壞，買方將自己的信用條件管理好，維持聯徵信用評分在500分以上，所受到的衝擊影響就會相對較小，比較好跟銀行談條件，像是預借現金跟信用額度，都盡量不要使用，信用卡也不要頻繁申請又頻繁剪卡，繳款準時及少用最低應繳金額等等，都能避免被扣分。

另外蘇金城強調，很重要的是，民眾平時就要跟行員建立關係，像是借信貸又準時繳款還款，藉此熟識行員及主管，只是要信用良好的老客戶，銀行都會提供現時狀況下的最佳分析，協助整合個人財務及貸款狀況，並對有交情的往來客戶提供如何貸款最有利的方案。

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